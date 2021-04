Conforme a los criterios de Saber más

El “Diablo” Carazas hizo catarsis en Semana Santa con El Comercio. El ex jugador de Universitario recordado tras haber anotado en el último triunfo de una selección peruana contra Argentina (2-1), en la Copa América de Bolivia del 97, reconoció sus errores, pero también juzgó a quienes lo satanizaron. Repasó sus vivencias en Universitario, contó anécdotas y aseguró que en el fútbol no hay amistad.

-¿Qué recuerdos del fútbol con la “U”, la selección, el extranjero?

Hay hinchas de corazón que me recuerdan, pero hay quienes están en los momentos dulces y no en los amargos. Aproveché el momento futbolístico en la “U”, que me brindó Sergio Markarián, y luego jugué en la selección peruana, también emigré. Jugué en México, Argentina, Portugal, Corea. Lo más lindo fue haber vestido los colores de mi selección, no hay punto de comparación.

-¿Tus mejores páginas deportivas la escribiste en la “U”?

El destino estaba escrito para mí, pues Alfredo Gonzales me observó en un partido de Segunda División. Después el profesor Lucho Cruzado me comentó que llamó a Alfredo. Cuando llegué a Universitarios, él me dijo: “Ya estás acá, ahora depende de ti”. Entonces, el técnico Sergio Markarián me puso de lateral por derecha, volante central, volante por derecha, delantero, me quería ver todos los puestos, yo jugaba de volante por derecha, pero no me hacía problemas.

-¿Eras un “Diablo” dentro del campo?

Todo quería ganar, iba a la segura. Tenía un ida y vuelta impresionante. Siempre trataba de divertirme en el campo. Soñaba e inventaba jugadas de momento, ya que iban a verme mi familia, la gente de mi barrio.

-¿El gol con Universitario a Peñarol o el de la selección con Argentina?

¿Peñarol en el Centenario? Gratos recuerdos. Álex Rossi era el único 9. Estaba Gabriel Gonzales, Paolo Maldonado y yo en la volante. A mí me hacen la falta, el remate de Gabriel lo manotea el arquero y marco el gol. Contra Argentina en el Copa América de Bolivia en el 97, lo mejor fue haber vestido los colores de mi selección y anotar. Único. Pero me quedo con el que le anoté a Gustavo Roverano cuando atajaba en Sipesa, año 97, revisen los archivos (risas).

-¿Alguna anécdota cuando jugaste en el exterior?

¿Recuerdas que Ailton Concalvez que jugó en Bremen en Pizarro? Era mi amigo, mi carnal, en Tigres de México. Un día llegué tarde al entrenamiento, me quedé dormido, hacía demasiado calor y me llamaron para la charla grupal. Me puse rápido mi camiseta, medias, chimpunes y salí corriendo al campo. Cuando llegué, le dije al técnico que había demorado algunos minutos, pero todos mis compañeros me miraban y se reían. Luego, el entrenador me dijo: “mírate bien que estás sin short”, (risas).

-¿Qué faltó para tu consolidación en el fútbol?

Pude haber llegado lejos, pero Dios es el dueño de mi vida. No pertenezco a ninguna religión. De repente no tuve un buen asesoramiento, un buen empresario, pues todos fueron momentáneos cuando emigré a México, Argentina, Portugal. Soy consciente que cometí errores, pero me hicieron mala fama. Ningún futbolista puede decir que tomé con él. ¿Quién puede decir que se amaneció conmigo tomando? Yo no le hice daño a nadie. Tengo a Dios como testigo.

-¿Te juzgaron sin pruebas?

Había un periodista que se propuso dañar mi imagen. Seguro por no darle entrevistas. No hice daño a nadie, camino por donde tengo que hacerlo. No tuve ni tengo que agachar la cabeza ante nadie.





-¿Molestó el apelativo de “Diablo”?

No, tampoco me incomodó. Me publicaban “Diablo” o “Nene”, en el 96. Se me acercaban hasta curas, padres, y me preguntaban: “¿hijo, por qué te dicen “Diablo”?”. “Yo creo en Dios y en todos los santos”, les respondía. A mí no me preocupaba. Yo no era nadie, y en menos de un año, estaba hasta en la selección nacional.

-¿El fútbol deja amigos?

Cuando estás en el fútbol, tienes amigos como hormigas, pero cuando lo dejas, los que te besaban en vestuarios, se alejan. Son amigos mientras aprovechan los caprichos, después sacan las garras para lastimarte. A mí me hicieron mucho daño, pero nunca salieron a desmentir lo que hablaban. Sin embargo, las personas que me conocen y estiman, son los que me importan. Hay personas que han sido destructivas conmigo, pero hay otros que recuerdan mi paso en el fútbol. Al final, todos terminamos bajo tierra, ahí no te cambian de ropa. Saldrán los mismos gusanos, no hay de colores.

El equipo que enfrentó a Peñarol. (Archivo PrensMart)

-¿Qué piensas de Jean Deza que desperdicia su talento?

Me da nostalgia e impotencia. Nadie sabe la vida de nadie. De repente tiene problemas, cada uno tiene su mundo. Por ahí le están haciendo daño y él no se da cuenta. Para mancillar la imagen de una persona tienes que conocerla. La gente solo juzga, hay mucha hipocresía.

-¿Qué futbolistas destacas?

Farfán, Carrillo y Guerrero. Se les respeta, pues llegaron a un mundial, igual que todos los muchachos. Nosotros no fuimos (al Mundial) por un punto ante Chile. Nosotros rozamos el cielo con la mano. Son buenos muchachos, pero hay que pensar en el futuro.

-¿La pandemia te ha golpeado en lo emocional y laboral?

He tenido pérdidas familiares, pero no por Covid. A Dios gracias mi familia no se ha contagiado. No tendremos riquezas ni grandezas, pero sí salud. Estuve trabajando en Copa Perú, dirigía a un equipo en Huariaca (Pasco), pero lamentablemente la pandemia complicó. Ahora estoy viendo proyectos de mi academia de fútbol en Surco. No hay permisos. La FPF debería ponerse la mano al pecho para apoyar a los chicos y jóvenes, quienes se sienten frustrados. No hay Reserva. Tengo mi hijo (Kevin), categoría 2001, volante o delantero por derecha, quien no puede jugar, pues no hay Reserva en Municipal.

En los últimos años se le vio jugando Fútbol 7. (Foto: GEC)

