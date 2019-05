Hazard: el 'Duque' al que su padre le dijo que "no sueñe con una carrera profesional"

En el paraíso de Eden siempre hubo un balón. El mayor de los hermanos Hazard ha ganado títulos como el de la Europa League de este miércoles, en una final soñada al vencer 4-1 al Arsenal con dos goles suyos. En la tribu Hazard el fútbol, más que un deporte, es una forma de vida. Así se marcha al Real Madrid. "Creo que es un adiós. Es momento para un nuevo reto", declaró tras la final.

El segundo gol de Eden Hazard ante el Arsenal. (Video: YouTube)

Eden Hazard es el mayor de una tribu familiar que tiene al balón como una forma de vida. Su padre Thierry fue jugador de RAA Louviéroise en la Segunda División de Bélgica. Su madre Carine estuvo en la Primera División del fútbol femenino de su país hasta los 26 años, hasta que tuvo tres meses de embarazo de Eden. El primogénito ya jugaba al fútbol desde antes de nacer.



Thorgan (24 años), Kylian (22) y Ethan (11) también siguieron los pasos del hermano mayor. Los dos primeros son profesionales y ahora juegan en el Borussia Dortmund y Brujas, respectivamente. Eden les hizo conocer el paraíso, y ellos lo están disfrutando.

Eden demostró sus cualidades desde muy pequeño, incluso apenas a los 4 años ya formaba parte del club Royal Stade Brainois de La Louviere, de su ciudad natal y del que su abuelo fue miembro fundador.



Pero en su familia no querían que el fútbol colmara su vida para que no sufriera por si no llegaba a triunfar. "Había que estar ciego para no ver sus cualidades, pero le dijimos que no debía soñar mucho con una carrera profesional. Uno nunca sabe qué te reserva la vida. No quería que sufriera una gran decepción", aseguró su padre sobre los primeros pasos de su primogénito.



Pero Eden sí cumplió su sueño. A los 10 años pasó al Tubize, cuyo primer equipo estaba en la Segunda División de Bélgica y que tenía vínculos con el Lille francés, que se lo llevó cuando tenía 14.

Eden Hazard en familia. (Foto: Getty Images) Getty Images

EL 'DUQUE'

En Lille, Hazard se hizo un nombre en el fútbol. No solo por debutar a los 16, sino por su gran talento y premios a nivel individual. Tras cinco temporadas en el cuadro francés fichó por el que llamó "el mejor club del mundo". El Chelsea venía de ganar la Champions 2011-12 y Hazard estuvo encantado de llegar a Stamford Bridge.



Fue en el cuadro inglés que su brillo se hizo conocido a nivel continental y fue cuando confirmó su apodo de 'Duque', el 'Duque' Hazard. Ha ganado dos Premier League, una Copa de la Liga, una Copa FA y la Europa League del 2013 y la de ahora.



"Los Dukes de Hazzard" fue una serie televisiva estadounidense en la que dos primos luchan contra la injusticia. De ahí nace el apodo de Eden, por la similitud del apellido con el de la ciudad donde se realiza la producción.



En España esa serie se llamó el "Sheriff chiflado", y aunque Eden no está loco, algunos de sus comentarios o acciones le han provocado más de un problema.

Escena de "Los Dukes de Hazzard"

SUS GUSTOS Y CRÍTICAS

"Jugó ebrio y marcó un 'hat trick' en media hora". Quizás es la anécdota más conocida de Eden en el fútbol. Su compañero en el Lille Rio Mavuba la contó. Pasó en la última fecha del torneo francés del 2012 cuando algunos jugadores celebraron el tercer lugar en la Ligue 1, pero les faltaba jugar ante el Nancy.



Eden ni siquiera durmió y así jugó al día siguiente. Fue titular, marcó tres goles en el primer tiempo y salió ovacionado a poco del final.

También le gustan las hamburguesas. Ese placer culposo le costó una sanción en la selección belga. En el 2011 fue cambiado en el minuto 60 de un partido ante Turquía y en vez de sentarse en el banco para ver lo que restaba del juego, se fue del estadio para ir a cenar con su familia.



"La salsa de esa hamburguesa era mi preferida. Todavía le pido a mi madre que me traiga de vez en cuando", contó él mismo aunque reconoció su falta. "Cometí un error. Esa historia de la hamburguesa la recordamos y aún nos reímos. Eso me convirtió en leyenda de la selección", bromeó hace unos años.



De hecho, su gusto por las hamburguesas es tanto que en el último Mundial Rusia 2018, su hermano Thorgan lo fotografió comiéndose una en el vestuario tras el término del partido en el que Bélgica logró el tercer lugar del certamen.

Eden comiendo una hamburguesa en el Mundial. (Foto: Instagram Thorgan Hazard) Instragram

Su gusto también es por el buen fútbol, como él lo practica. En el 2015 en una entrevista le pidieron que nombre a cinco jugadores que lo inspiren y fue contundente: Zinedine Zidane, Thierry Henry, Robinho, Ronaldinho y Juan Román Riquelme. De hecho, existe una foto de él junto a sus hermanos vestidos con la camiseta de Francia. Eden lleva la '10' de Zizou.



"Hazard es un placer durante el partido, a veces durante la semana es un problema. Él es muy talentoso y se aburre en los entrenamientos porque todo es fácil", ha dicho su técnico Maurizio Sarri hace unos días. Pues Eden es así, no calla nada tampoco.



Sus palabras también le han costado muchas polémicas, como la que vivió con su técnico José Mourinho en el 2014 tras ser eliminado por el Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions. "El Chelsea está hecho para jugar al contragolpe", criticó. "Cuando las críticas vienen de un jugador como Eden, es normal", respondió el técnico portugués.



Un año antes, Hazard fue expulsado por agredir a un recogebolas que escondía el balón. Pasó cuando el Chelsea estaba siendo eliminado de la Copa de la Liga a manos del Swansea.



Sin ir muy lejos, Eden fue sincero tras caer en las semifinales del Mundial Rusia 2018. “Francia jugó todo el rato igual: defendiendo. Les ha funcionado, pero prefiero perder con esta Bélgica que ganar con esa Francia”, dijo sobre el estilo del cuadro galo.



Ese es el Eden Hazard, el crack al que todos colocan ya en el Real Madrid. Será un 'Duque' que buscará gobernar en la 'Casa Blanca' con su fútbol galáctico.