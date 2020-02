En junio del 2019, el sueño que Eden Hazard tuvo desde pequeño comenzaba a cumplirse. El Santiago Bernabéu, con la emocionante presencia de 50 mil madridistas, se vistió de gala en su presentación oficial como el nuevo galáctico. El atacante belga, entonces, vivió uno de los mejores momentos de su vida. La ilusión fue muy grande para él y para los merengues, que no querían volver a padecer una crisis como la del 2018/19. Hazard era la gran apuesta. Sin embargo, la estrella solo ha brillado por su ausencia. Ha estado más veces fuera que dentro de la cancha.

Antes de estrenarse en La Liga, el 'Duque’ había sufrido una lesión en el muslo que lo dejó fuera del césped por casi un mes. Su debut liguero con el Real Madrid tuvo que esperar un poco. Entonces, el ex Chelsea recién en septiembre del 2019 inició su aventura blanca en la cuarta fecha en el triunfo sobre Levante por 3-2, donde disputó unos 30 minutos. Su retorno duró muy poco.

Con aquel encuentro ante el Levante, se contabilizan solo ocho en La Liga y cinco partidos en la Champions League que Hazard ha disputado hasta el momento. Un gol y dos asistencias (una en el torneo local y otra en el continental) es el pobre registro que le acompaña. Y es que la lesión que sufrió en el partido contra el PSG por la Champions dejó un sabor muy amargo para él y para todos los merengues.

Aunque Hazard ya está prácticamente recuperado, Zinedine Zidane prefiere ser paciente y cauteloso. Por ello, el entrenador francés volvió a dejarlo fuera de la lista para el partido contra el Osasuna (4-1 a favor de los blancos), así como ocurrió contra la Real Sociedad para la Copa del Rey. Es así que el belga cumplirá 75 días ausente desde que sufrió su última lesión.

"Siempre he soñado con el Real Madrid. No lo digo hoy que he firmado,desde pequeño es así y no he dudado nunca de que podía jugar en el Real Madrid. Ahora solo tengo que demostrar mi calidad en el terreno de juego", dijo Hazard el día de su presentación.

Sin embargo, el extremo aún no ha podido mostrarse en toda su dimensión. De hecho, espera hacerlo pronto, pues su deseo es ganarlo todo con los blancos. Pero el club ha tenido que lidiar con su baja todo el mes final del 2019, así como también el arranque de este 2020.

Hazard tendrá que esperar hasta el siguiente partido del Madrid, que será el domingo 16 de febrero contra el Celta de Vigo por la fecha 24 de La Liga. Ahí, podría reaparecer el crack merengue, quien tendría que acoplarse al equipo lo más rápido posible, pues los octavos de final de la Champions ya están a la vuelta de la esquina.

Los partidos que se perdió

Esta última lesión de Hazard ha ocasionado que Real Madrid juegue diez partidos de La Liga sin él, pero su saldo no ha sido nada negativo. Los blancos han conseguido siete victorias y tres empates sin contar con Hazard en el campo, lo cual les posicionan punteros en la tabla con 52 puntos.

En cuanto a la Champions, Hazard se perdió el último partido de la fase de grupos contra el Brujas, que Madrid logró ganar 3-1 logrando meterse a los octavos de final. Su lesión también le impidió disputar la Supercopa de España donde los blancos campeonaron, tras deshacerse de Valencia en semifinales y Atlético de Madrid en la final.

Por último, en la Copa del Rey, Hazard se perdió tres partidos más. El Real Madrid llegó a los cuartos de final luego de vencer a Unionistas de Salamanca y a Real Zaragoza, pero finalmente cayó ante el Real Sociedad con un marcador de 4-3. La sorpresiva derrota hizo extrañar al belga.

Liga Copa del Rey Champions Supercopa Jugados: 8

Ausente: 13 por lesión en total

* El Real ha jugado 23 en total Jugados: 0

Ausente: 3 Jugados: 5

Ausente: 1 Jugados: 0

Ausente: 2

Los dos partidos que no jugó fueron ante Osasuna, que el Real afrontó con un equipo alterno, y ante Mallorca, que tuvo un permiso por el nacimiento de su cuarto hijo.

Vinicius gana la posición

A falta de Hazard, Vinicius se hace presente y no de cualquier manera. El brasileño está demostrando que viene creciendo mientras pasan los partidos. En el último encuentro de la Copa del Rey así lo evidenció. El crack de 19 años fue uno de los pocos que dignificó la camiseta del Madrid en la derrota ante la Real Sociedad en el Bernabéu.

Aunque a Vinicius le hace falta gol, sus regates, desequilibrio y profundidad por la banda izquierda está siendo de mucha ayuda para la ofensiva madridista. Incluso, en el partido contra Real Sociedad, aunque no marcó, dio una asistencia para el gol de Rodrygo. El brasileño se echó el equipo al hombro en medio de tanta adversidad.

Zidane, entonces, tendrá un problema cuando Hazard vuelva. Tendrá que elegir entre el belga o el brasileño para que juegue por la banda izquierda. Sea como fuere, lo mejor es que ambos se encuentren en la cancha. Alguno tendrá que jugar por la derecha, posiblemente Vinicius, pero tiene que estar sí o sí. La ‘joya’ del 'Scratch’ del ya se ganó su posición a pulso.

