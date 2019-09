Se dice en el mundo del fútbol que invertir en grande es casi siempre una garantía para alcanzar el éxito. Sin embargo, esta regla también ha tenido sus excepciones. Y aunque parece ser muy rápido para incluirlo en este grupo a Eden Hazard, el flamante refuerzo del Real Madrid para esta temporada, los más de 100 millones de euros que pagaron los merengues por su llegada le exige mostrar su mejor nivel cuantos antes y con las mayores luces posibles. Pero esto todavía no llega.

Hazard llegó al Madrid tras ser campeón de la Europa League con el Chelsea. (Foto: AP)

El belga se perdió las tres primeras jornadas de La Liga por lesión y no ha hecho la diferencia con la camiseta blanca en este arranque de campaña: disputó cuatro encuentros (tres de liga y uno de Champions League) y no marcó goles ni dio asistencias. Además, con él en cancha, al Real tampoco le ha ido muy bien, ya que perdió dos encuentros y venció en dos.

Entre ellos se encuentran partidos en los que Hazard mostró un nivel bastante chato, como en la goleada (3-0) recibida en manos del PSG por la Liga de Campeones. Hasta le han criticado el evidente sobrepeso con el que llegó a la pretemporada. En este irregular momento del Real, el ex Chelsea es el más criticado.

Tras el derbi, Zinedine Zidane no ha querido quedarse con los brazos cruzados y previo al entrenamiento de este domingo ha tenido una reunión con el jugador belga. “Le falta poca cosa. Hay que estar con él. Ha hecho un buen trabajo. No hemos hecho muchas ocasiones, pero hay que seguir en esta línea”, dijo el técnico sobre su jugador tras el partido.

Este domingo el mensaje ha estado centrado en que tenga tranquilidad frente al mal momento. "ni caso a los que te critican”, habrían sido las palabras del entrenador hacia Eden Hazard.

Imagen de Hazard con sobrepeso:

La imagen corresponde a la pretemporada, en un amistoso ante el Bayern.

Las críticas de algunos medios internacionales:

En las siguientes líneas repasamos a algunos futbolistas que también fueron anunciados en sus nuevos clubes con bombos y platillos, y por los cuales se pagó una millonada. No obstante, no llegaron a dar la talla. Los hinchas del Madrid esperan que al final el ‘Duque’ pueda sacar lo mejor de su repertorio en los próximos partidos y no sea nunca incluido en el futuro en un ránking como el que verá a continuación.

-Ángel Di María

El argentino llegó al Manchester United para la temporada 2014-15. El Fideo venía de realizar su mejor temporada con el Real Madrid. A raíz de llos, el periodismo y la hinchada merengue no entendieron la venta del argentino en el Bernabéu. Lo cierto es que en Old Traffor pagaron 75 millones de euros por él y nunca respondió a las expectativas. Un año después lo vendieron al PSG por 63 millones de euros.

El 'Fideo' llego al United tras hacer una temporada fantástica con el Real Madrid.

-Zlatan Ibrahimovic

El sueco no obtuvo los resultados esperados en el Camp Nou. El delantero llegaba como el super crack y, aunque consiguió buenos números con la camiseta del Barcelona, 21 goles y 13 asistencias en 45 partidos, su pésima relación con Pep Guardiola lo relegó al banco. Al final, la dirigencia culé no le sacó todo el provecho esperado por los 69,5 millones de euros que pagó.

'Ibra' nunca pudo llegar a tener una buena relación con Guardiola. (Foto: AP)

-Kaká

El brasileño el último Balón de Oro antes de la hegemonía Messi-Cristiano. En su momento, tras pagar 65 millones euros, el brasileño fue una de las contrataciones estrella del presidente Florentino Pérez, pero dejó a toda la hinchada blanca con ganas de ver más. En el Milan llegó a ser considerado el mejor del mundo, pero en la ‘Casa Blanca’ se la pasó más en el quirófano, debido a sus múltiples lesiones, que en la cancha. Apenas marcó 29 tantos en 129 partidos.

Kaká no tuvo un buen desempeño en el Real debido a las múltiples lesiones que tuvo, (Foto: AP)

-Robinho

El pícaro atacante decepcionó en el Real Madrid y se marchó a un Manchester City para reencontrarse con su mejor versión. El cuadro celeste pagó 43 millones de euros por él. Sin embargo, el nivel del brasileño estuvo a años luz del que mostró en Santos. Solo pudo hacer 16 goles y jugó apenas 53 partidos.

Robinho fue duramente criticado en su paso por el Manchester City. (Foto: GEC)

-Andy Carroll

El fuerte delantero era el llamado a ser el sucesor del goleador español Fernando Torres. Por ello, el Liverpool tiró la casa por la ventana y pagó 41 millones de euros por su fichaje al Newcastle United. Pero el delantero tuvo un rendimiento pobre y sus números hablan por sí solos: anotó 11 veces en 58 partidos.