Edgar Teixeira tendrá el reto más importante de su carrera como técnico: dirigir a la selección Sub 17 que nos representará en el Mundial de la categoría que albergará nuestro país en el 2021.Sin embargo, el entrenador le pide a sus muchachos todavía no pensar en ello y enfocarse en el Sudamericano Sub 15, que se disputará desde el 23 de este mes en Asunción, Paraguay. En dicho certamen, la 'Bicolor' compartirá grupo con Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela y el invitado Bélgica. "Vamos paso a paso", señala Teixeira, quien le exige a los futbolistas disfrutar el momento y no marearse por la gran expectativa de la afición.

¿Cómo tomó la noticia de que nuestro país albergará el Mundial Sub 17 2021?

Con mucha tranquilidad. La Sub 15 siempre es la que busca un cupo en la categoría Sub17. Lo único que cambia esto es que ya está confirmada nuestra presencia por ser anfitrión. En realidad la preparación es la misma. Buscamos que los chicos estén tranquilos y no se desorienten. Ellos deben pensar en el Sudamericano que se viene y no en el Mundial.

¿Está preparado este grupo para asumir la responsabilidad ser anfitrión del Mundial Sub 17?

No fue el mejor momento para recibir la noticia de que seremos anfitriónes porque, por un momento, los chicos han pensado más en el Mundial que en el Sudamericano. Básicamente por eso, pero ser local no debía de ser gravitante por la etapa en que se encuentran ellos. Ellos recién se están formando e incluso en Sub 17 todavía siguen consolidándose. Así que la idea es que ellos lo tengan claro. Más que una preocupación por ser locales, debe ser una motivación tener la tribuna llena que sabe que están en formación y están para apoyarlos que para exigirles.

Ahora que somos anfitriones, ¿Se apunta a llegar más lejos?

No cambia para nada. Lo que queremos es sacar lo mejor de cada jugador al margen de ser locales o no. Lo que está fuera del campo debe quedar fuera de este. Nosotros queremos aprovechar cada momento y eso queremos transmitirles a los jugadores.

¿Cuál es el sello futbolístico de esta selección?

El equipo intenta ser protagonista. Vemos mucho también la propuesta del rival para ver cómo superarla y plasmar nuestra idea. Y claro, hay que tener en cuenta que gana el que hace goles y el que los evita. Nosotros venimos manejando distintos planteamientos acorde al rival de turno. Nosotros tratamos de que los jugadores examinen el tipo de equipo que enfrentarán. Este equipo además tiene buen juego, y juega corto pero también profundo.

¿Decir que en esta categoría el único objetivo es el aprendizaje no es quitarles responsabilidad de ganar?

Nosotros les pedimos aprovechar cada momento. El jugador tiene que sacar lo mejor de sí en un entrenamiento para después brindarlo en el campo de juego. Los resultados llegan como consecuencia de ello. Nosotros debemos preocuparnos en que cada uno cumpla su función, y después la suma dará los resultados. Nosotros transmitimos eso a los jugadores y, los que no saben de eso, no deberían influenciar en lo que nosotros pensamos.

¿Cómo se está trabajando en el déficit físico y mental que suele pasarnos factura en estas categorías?

Físicamente somos distintos a los jugadores del resto de selecciones. El jugador peruano demora en madurar en este sentido. Esta última Sub 17 estuvo mucho más preparada no solo en el juego, sino también en lo físico. Esto tiene que ver a que hubo un proceso de selecciones. La Sub 15 se vuelve prácticamente la Sub 17 con un trabajo sostenido. En esta Sub 15 todavía se va a notar la diferencia física. Debemos equiparar esta desventaja sabiendo terminar las jugadas, cómo defender y cómo atacar. Se busca también evitar las transiciones en donde se nota más la potencia de los rivales. Respecto al tema mental, tenemos un profesional que nos está ayudando en eso. Estamos organizando un cuadrangular con equipo Sub 17 de Copa Federación Plata en donde pretendemos que se llene el estadio. Esto sería un buen simulacro para que sepan a lo que se van a enfrentar en el Mundial y no se vean afectados.

¿Se están viendo muchos videos para conocer a los rivales del Sudamericano Sub 15?

Tenemos mucha información de los sudamericanos, y de Colombia es el que menos conocimiento tenemos. Nosotros trabajamos dándoles información a los jóvenes para que puedan superar problemas que se encuentran. La idea es que ellos resuelvan. Buscamos que el jugador piensa y ejecute.

¿Cuál será el objetivo en el Mundial?

Hablemos del Sudamericano. Allí son cinco partidos y luego clasifican dos, que juegan un partido de semifinal y una final. En total son siete partidos y deseamos jugar todos. Si jugamos cinco, y no llegamos a los dos últimos, queremos aprovechar al máximo esos cinco. Ese es la tarea que tengo yo como entrenador y docente. Cada jugada debe aprovecharse sin que el rival afecte este proceso. La competencia nos prepara para lo que viene. Si queremos hacer un buen Mundial, hay que sacarle provecho al Sudamericano. La anterior sub 15 que tuve llegó a jugar seis duelos, algo que fue valioso. Espero que esta vez sean siete.

¿Qué es lo que más lo deja tranquilo de este grupo?

La predisposición de los jugadores me deja tranquilo y también su crecimiento. El hecho de que tenemos varios jugadores de provincia que ya están en Lima, también. Y, bueno, me preocupa que hay mucho talento en provincia que podríamos incorporar.

¿Y lo que más le preocupa?

Espero que los jugadores sean conscientes de lo que tienen y que lo puedan aplicar. Es lo que se llama el tema mental, porque en esta edad cuesta. Lo ideal es que no dependan de un resultado para sacar lo mejor de sí.

Hay muchos jugadores de provincia en la primera nómina de la Sub 15, ¿ha observado a todos noventa minutos?

Hay gente que evaluaba en cada región y mostraba a los jugadores al cuerpo técnico. Hoy tenemos bastantes jugadores de provincias que están en Lima. Uno de ellos es de Melgar y otro de Mannucci. Al chico de Racing lo vimos en una gira. Hicimos partidos contra Uruguay en Uruguay, Argentina en Argentina y contra Racing. Lo vimos, creímos que nos podría sumar, así que lo invitamos a trabajar con nosotros.

¿La bolsa de minutos beneficia al futbolista joven?

Les debemos dar oportunidades a los jóvenes. Creo, además, que se está mejorando el trabajo con ellos, para que así no se necesite este tipo de reglas. Hoy se necesitan porque no hay mucha confianza en los jóvenes. Si yo dirigiera Primera, tendría varios jóvenes jugando, pero todos los técnicos somos distintos.

Yuriel Celi metió su primer gol, mientras que Óscar Pinto y Kluiverth Aguilar debutaron en primera. ¿Qué opina de ellos?

Son buenos prospectos, tienen mucho talento y los conozco muy bien porque los tuve. En la medida de que les demos minutos van a sacar lo mejor que sí. Tengo que confianza en que todavía van a sacar lo mejor de sí.





PREGUNTAS PING PONG

¿Qué prefiere, Serie A o Premier League?

Premier League

¿Si va ganando 2-0, mete un cambio en ataque para cerrar el partido o hace un ingresar un defensor?

Depende del rival.

¿Pep Guardiola o José Mourinho?

Mourinho

¿Hacer un buen partido o jugar bonito?

Jugar bonito