Las actividades futbolísticas se han paralizado para los aficionados, pero los dirigentes de los clubes no dejan de buscar a jugadores que puedan solucionar carencias que sufren sus equipos. Real Madrid tiene un problema en el mediocentro, Casemiro es el único que se desempeña netamente en esa posición y es por eso que Eduardo Cavaminga suena como alternativa.

Sin embargo, Madrid no es el único interesado en el centrocampista de Rennes, son varios los clubes que tienen este problema y el buen desempeño del jugadores lo coloca en diversos destinos. Eso si, ‘los merengues’ tienen ventaja debido a que su economía no se verá afectada con esta crisis y los gastos de la operación no tendrían cambios. Asimismo, el jugador no ve con malos ojos la política de fichajes y se siente con el suficiente fútbol para dar el salto.

Eduardo Camavinga vs. PSG

Otro que se acercó a Cavaminga es Barcelona, pero ante su momento económico que lo ha llevado a planear un ERTE y a renunciar a más de una posibilidad de refuerzo las opciones serían nulas. Además del Barcelona, en las últimas semanas el nombre del ya internacional sub 21 francés ha sido relacionado con equipos como el Liverpool, PSG o Borussia Dortmund.

Así como pasó con Mbappé, PSG se muestra como uno de los rivales más complicados para concretar la oferta, el ambiente también podría ayudar. En cuanto a Dortmund, el ejemplo data con Haaland que ve al ‘vendaval’ como un punto de partida hacia los grandes de Europa. Como ocurrió con Mbappé el equipo parisino no será un rival sencillo, ya que ofrece al joven jugador un ambiente más cercano a lo que un chaval como Camavinga puede estar viviendo en el Rennes.

