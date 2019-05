Eduardo Castro, el piloto peruano que compite en el Rally Mundial en Chile

Al sur del Perú un equipo de peruanos busca poner en la palestra el automovilismo nacional, y uno de ellos es Eduardo Castro Yangali. El nacional competirá este fin de semana en el Campeonato Rally Mobil de Chile, que forma parte del calendario del Mundial de Rally.



Desde el 9 al 12 de mayo se correrá en Concepción la que es la xx fecha del Rally Mundial, y el peruano formará parte de la categoría WRC2, aunque también puntuará para la categoría R5 del campeonato chileno.

Yangali en el Monday Test. (Video: Facebook)

"Mi objetivo es estar ahora por lo menos estar uno o dos segundos más cerca por kilómetro, que es lo que me están sacando mis rivales. El nivel es muy fuerte y para eso me he preparado tanto en Perú como en Chile. Nos seguimos acomodando al auto, saldremos con cabeza fría para ir de menos a más en esta competencia. Tengo fe que los resultados vendrán solos”, sostuvo Castro.

Castro Yangali correrá junto al también peruano Julio Echazú a bordo de un Citröen C3R5 con el equipo Ream Rosselot. Ellos ya corrieron en el Rally Los Ángeles en abril pasado y ahora esperan tener mejores resultados.



“Tengo que agradecer a Nicolás Fuchs, quien me acompañó la semana pasada a probar y dejar el auto listo para la competencia. Tendremos rivales muy duros, pero no dejen de seguirnos que será una competencia muy linda, y lo mejor de todo será representar al Perú", señaló Eduardo.



También correrá en esta fecha el nacional Mario Hart, quien viene de ganar en la categoría R3 Light en la primera fecha del Rally Mobil de Chile, y también estará Ian Sierlecki, en la R3.