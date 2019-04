Efraín Sotacuro logró el quinto puesto en Mundial de Maratón Paralímpica

El maratonista paralímpico Efraín Sotacuro disputó este domingo el Campeonato Mundial de Maratón Paralímpica 2019 en la Maratón de Londres y se ubicó en el quinto puesto de la competencia.

El nacional no logró su mejor marca, pero las 2 horas y 41 minutos de tiempo en los que completó el recorrido le sirvió para estar entre los primeros en la categoría T45/46.

Resultados de los atletas paralímpicos. Nótese las categorías. (Captura) Captura

“Quedé en quinto lugar en mi categoría, no esperaba el tiempo que hice. He entrenado y trabajado duro, pero así es el deporte. En el kilómetro 38 me empezó a doler el bazo, quería darme calambre y solo aguanté. El viento fue muy fuerte y a nosotros nos tocó salir muy temprano. Sacrifiqué e invertí mucho para esta maratón, pero no salió como esperaba. Solo queda seguir”, contó el atleta peruano.

Sotacuro en las calles de Londres. (Foto: Facebook) Facebook

Sotacuro fue el primer atleta nacional que disputó una maratón de Juegos Paralímpicos, en Río 2016 donde se ubicó en el cuarto puesto, y buscaba conseguir el boleto para Tokio. Sin embargo, no pudo completar la marca. “No pude clasificar directamente a Tokio 2020, los tres primeros obtuvieron el cupo y todo dependerá de ahora en adelante del ránking mundial de este 2019. Así que vamos a ver cómo me ubico a lo largo del año”, destacó.

Ahora, Sotacuro tiene en la mira lo que serán los Juegos Panamericanos de Lima 2019. “Ahora toca la preparación para los 1500 metros, voy a planificar con mi entrenador para prepararme para Lima 2019. Esta maratón me ha ayudado, pero ahora en 20 días empezaré a darle con todo para dicha competencia. No es mi prueba fuerte, pero voy a dar lo mejor de mí”, expresó.