“Todo comenzó con una lesión de Carlos Castagneto. Tuvo un choque brutal con ‘Balán’ Gonzales en un partido contra la ‘U’ y fue hospitalizado por varias semanas. Por eso tuve que salir de titular en los últimos partidos de esa temporada 1991”, nos dijo Miguel Miranda hace cuatro meses, en una de sus últimas entrevistas. El desaparecido ex golero de Sporting Cristal, Universitario y selecciones peruanos nos atendió desde Chiclayo a pocos días de la final entre celestes y cremas. Era voz autorizada al atajar un penal decisivo hace 30 años. Sí, a Channy Cáceda. Sin embargo, en su recuento mencionó a un golero argentino de paso fugaz por Perú. Un futbolista platense que estando en un hospital peruano conoció la pobreza y decidió entrar a la política. Hace dos años fue elegido diputado por la provincia de Buenos Aires en Argentina. Su nombre es Carlos Castagneto. Ayer un arquero avezado y hoy hombre de confianza del kirchnerismo.

Terminó la campaña 1991 como suplente en el cuadro rimense y al año siguiente se fue a La Serena de Chile junto al recordado Juan Carlos Kopriva y Francesco Manassero. Ya para ese tiempo, Miguelón Miranda era figura en el cuadro cervecero y meses después comenzó a ser convocado a las selecciones nacionales. “Me había preparado mucho para esa oportunidad, creo que no la desaproveché. Llegó en el momento justo, no era un chiquillo, ya tenía 25 años”, recuerda Miranda, quien falleció el último domingo debido a un infarto.

Carlos Castagneto, Francisco Pizarro y Miguel Miranda: los arqueros de Sporting Cristal en la temporada 1991. (Foto: Extremo Celeste).

La ruta política de Castagneto tuvo su punto de partida en el Perú. Estuvo solo doce meses en Lima, lo suficiente para encontrarse con todos los estragos del derrumbo económico que vivimos en los ochentas. “Estuve internado varios días y pude conocer de cerca la verdadera pobreza”, declaró hace unos años Castagneto, ese golero a quien le perdimos el rastro tan rápidamente y que hoy, despojado de su poblada barba noventera, luce casi irreconocible. “Vi muchos niños enfermos con el cólera”, recordó el año pasado al programa radial “Mundo Ascenso”.

¿Qué se recuerda de Carlos Castagneto? Fue un arquero sobrio, que asumía pocos riesgos, sin extravagancias. Uno de los refuerzos de aquel Sporting Cristal de 1991 que invirtió una cifra importante para apostar por el título nacional. Aún eran tiempos con el apoyo incondicional de una cervecería, lo cual propició la llegada del técnico Juan Carlos Oblitas y jugadores como Franco Navarro, Leo Rojas y Horacio Raúl Baldessari.

Miguel Miranda celebra la clasificación de Perú a las semifinales de la Copa América 1997 tras eliminar a Argentina. (Foto: Pedro UGARTE / AFP)

El violento choque con ‘Balán’ ocasionó fracturas en las costillas a Castagneto y tres meses de ausencia de las canchas. Ya no pudo volver más a la titularidad en Cristal, ante la buena aparición de Miranda, y se fue a Chile para cerrar su carrera en 1993 en el Guaraní de Paraguay.

Carlos Castagneto se retiró a los 33 años y rápidamente se encargó de culminar su carrera como contador público, lo cual fue el puente directo para consolidar su actividad política actual. Su ideología, desde sus primeras apariciones en el sector público, siempre se relacionó con el izquierdismo y eso lo llevó a hacer alianza con Néstor Kirchner y Cristian Kirchner. Ese lazo lo condujo a dos periodos como diputado elegido por la provincia de Buenos Aires.

“Nestor Kirchner nunca me perdonó, simbólicamente hablando, porque me decía que a Racing lo dejamos un año más en la B. ´ estaba contenta. El jugador de fútbol no se da cuenta cuando juega, lo que significa para la sociedad y lo que dice. Iba mucho al Hospital de Niños de La Plata, visité a chicos que tenían efermedades terminales”, recordó con bromas Castagneto, el año pasado, mientras explicaba la estrecha relación a la ex pareja presidencial argentina. Su equipo emblema en Argentina fue Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Miranda también jugó por la selección peruana en partidos por las eliminatorias. Esta imagen corresponde al partido contra la selección brasilera del año 2000, por las eliminatorias al Mundial Corea Japón 2002. (Foto: GEC Archivo)

Como candidato del partido Frente para la Victoria, Castagneto fue elegido dos veces consecutivas como candidato. Precisamente, hace dos años, el ex arquero platense renunció al cargo para asumir la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Nacional.

La última aparición pública de Castagneto fue ayer para criticar cómo se están aplicando las vacunaciones a adultos mayores en el Luna Park. “Es un desastre como están amontonando a las personas de la tercera edad. Solo hay eficacia cuando hay dinero de por medio”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

Es un desastre lo desorganizada de la vacunación en el Luna Park donde adultos mayores que no tienen medicina privada, permanecen más de una hora parados, amontonados esperando su vacuna.



Larreta y su eficacia, solo si hay dinero de por medio.https://t.co/l9KUHUoKTX — Carlos Castagneto (@CastagnetoC) March 9, 2021

En Argentina las referencias a su nombre solo son políticas. Las menciones a su carrera deportiva se reducen a un párrafo o un poco más en páginas dedicadas al fútbol retro de los años noventa. Al menos aquí tuvimos a dos personas que grabaron su nombre para siempre: el inolvidable Miguel Miranda y Andrés ‘Balán’ Gonzales. Si el ex delantero de la U y Sport Boys no puede leer este texto avísenle que Carlos Castagneto está bien. Y que, desde algún lugar de Buenos Aires, ya lo perdonó.

