Vaya a donde vaya, esté donde esté, Luka Doncic siempre recuerda al Real Madrid con mucha felicidad. Su madridismo es incomparable. El amor que profesa por el club español nunca cesa. Y uno de los episodios que nunca olvidará el esloveno fue cuando conoció en vivo y en directo a su ídolo Cristiano Ronaldo.

Álvaro Martín: “La NBA, al parar la liga, fue el campanazo que necesitó EE.UU. para alertarse por el COVID-19″

LO ÚLTIMO | Coronavirus en Perú: 671 contagiados y 16 muertos por Covid-19

Doncic fue el jugador más joven(16 años y 2 meses) en debutar con el equipo del Real Madrid baloncesto. Desde entonces, absolutamente nada podía desvincularlo del club español, al que siguió desde muy pequeño. “Siempre he sido del Real Madrid. Siempre he visto sus partidos y siempre me ha gustado”, expresó en una conversación con la exestrella de la NBA, Steve Nash.

NBA superstar Luka Doncic tells Steve Nash about his love for football, Real Madrid and his nerves at meeting Cristiano Ronaldo (➡️@verizon) pic.twitter.com/dw70rBWuBW — B/R Football (@brfootball) March 26, 2020

Aquel chico novato fue destacando con grandes actuaciones y se fue ganando un nombre poco a poco en el mundo del deporte, de la misma forma que lo hizo su ídolo. Ya desde adolescente estaba haciendo realidad sus sueños y uno de ellos era conocer a CR7, sin duda alguna.

Entonces llegó aquel día tan esperado al que Doncic recuerda con mucho cariño. “Tenía 16 años cuando le conocí y estaba tan nervioso que no podía ni hablar. No le dije nada. Ahora le pediría que me deje dar una vuelta en uno de sus coches", dijo la actual figura de los Dallas Mavericks de la NBA.

De hecho, Doncic empezó su aventura como futbolista jugando en la posición de delantero. “Yo era una especia de Ibrahimovic”, confiesa. Sin embargo, su destino siempre fue el básquet y, después de que el esloveno brille en el Real Madrid, se hizo un espacio en el firmamento de la NBA.

EL COMERCIO RESUELVE DUDAS SOBRE EL CORONAVIRUS

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

MÁS EN DT

Seleccionado italiano subasta sus anillos de campeón mundial para luchar contra el coronavirus

Atlético de Madrid anunció fallecimiento del futbolista Christian Minchola, de padre peruano, a los 14 años

Iker Casillas tomó radical decisión en apoyo a los que luchan contra el COVID-19: se rapó | FOTO

DT de Bélgica sobre la temporada de Hazard en el Real Madrid: “Está adaptado, pero tuvo mala suerte”

Lautaro Martínez es uno de los objetivos de Manchester City para la próxima temporada