El pasado persigue a Quique Setién. Ahora que ha sido designado como entrenador del Barcelona, el ex técnico del Real Betis, U.D. Las Palmas y Racing de Santander, ha logrado dar el brinco que esperó durante toda su vida. A los 61 años se sentará en el banquillo del cuadro blaugrana; pero, las rencillas con otros técnicos, frases desacreditadoras sobre estilos de juego y disputadas con directivos anteriores afloran nuevamente.

Una de ellos sucedió con el técnico argentino Diego ‘Cholo’ Simeone. Justamente el causante, de cierto modo, de la destitución de Ernesto Valverde del Barcelona, cuando lo venció por las semifinales de la Supercopa de España, es uno de los protagonistas de una serie de capítulos que marcan la agitada carrera deportiva de Quique Setién.

Atlético de Madrid visitó a U.D. Las Palmas el martes 1 de enero del 2017. La llegada de la delegación encabezada por ‘El Cholo’ Simeone aterrizó en Gran Canaria por la ida de los octavos de final de la Copa del Rey.

Ese día el visitante ganó por 2-0 con goles de Koke Resurreción (23′) y Antoine Griezmann (51′); aunque, la posesión del balón le perteneció a los locales. Un 64% del tiempo para el equipo de Setién, mientras que un 36% para el de Simeone. También, el cuadro ‘Canario’ cometió nueve faltas y el ‘Colchonero’ veintidós. A simple vista el resultado debió ser otro y el nuevo técnico del Barcelona encaró al argentino terminado el partido.

“Estás haciendo un trabajo sensacional, pero no me gusta cómo juega tu equipo”, pronunció Setién mientras sostenía el antebrazo de Simeone con su mano izquierda. Con la intención de quien primero halaga para después desenfundar el arma, el actual técnico del Barcelona dejó el recado y se fue a camerinos.

La contienda continuó y en conferencia de prensa el técnico argentino Diego Simeone tuvo tiempo para responder el golpe. Manteniendo las formas y explicando su estilo de juego y, sobre todo, a los intereses de bajo quien se maneja, ‘El Cholo’ dejó muy en claro su postura.

"A ese equipo le ganamos 2-0 porque sus jugadores perdieron dos pelotas atrás. Se las robamos y fueron goles. Uno no entrena para sí mismo sino para el club donde trabaja. Siempre hay que tener clara la misión y la función que se cumple, y en qué nivel se desarrolla. Los entrenadores tienen que entrenar para el club donde trabajan, porque los socios del club son los que pagan y le permiten a uno vivir del fútbol. No se puede entrenar para gustarse a uno mismo, aunque seguramente hay colegas que lo hacen. Ni el que ataca más es el mejor de todos ni el que defiende ordenado es el peor de todos”, contestó puntual y punzante.

Setién, de posturas firmes e ideales persistentes, también siguió en conferencia de prensa. Durante la conversación y en la ronda de preguntas se explayó intentando minimizar el tema, pero sin variar su pensamiento.

“'Espero que no te haya sentado mal’, le dije en plan de broma, de colega, de compañero, nada más. No iba nada de crítica en eso, era un comentario simpático, sin más”, comentó. Luego prosiguió, “el Atlético de Simeone juega como él lo hacía. Se lo dije, amo lo que hace, pero no me gusta cómo juegan sus equipos”, finalizó.

Tenso cruce que se reavivará cerca del final de la Liga española cuando se enfrenten Barcelona vs. Atlético de Madrid en el mes de abril. El duelo se desarrollará en el Camp Nou y será a falta de cuatro partidos para concluir con la temporada. Quizá sea el duelo que perfile a un campeón.

Circunstancia aparte, es curioso que justamente sea Simeone el que, de alguna forma, logró que Quique Setién llegara al banquillo del Barcelona luego de vencer al equipo de Valverde por las semifinales de la Supercopa de España. Posiblemente escriban más capítulos de esta confrontación.

