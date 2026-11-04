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Resumen

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Ignacio Buse eliminó a Daniil Medvédev, número 5 del ránking ATP, y construye su propio lugar en la historia. En los octavos de final del Masters 1000 de París se enfrentará al portugués Nuno Borges para seguir ilusionando a un país entero. (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)
Ignacio Buse eliminó a Daniil Medvédev, número 5 del ránking ATP, y construye su propio lugar en la historia. En los octavos de final del Masters 1000 de París se enfrentará al portugués Nuno Borges para seguir ilusionando a un país entero. (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)
/ MATTHIEU MIRVILLE
Por Miguel Villegas

Ignacio Buse transforma un día gris, de llovizna en alegría. Diría que detuvo unos minutos la garúa: son las 11 de la mañana aquí y en París acaba de ganar el partido más importante de su carrera, doble 6-4 ante el 5 ATP del mundo Daniil Medvédev. Otro paso más en su crecimiento. Y aunque el triunfo es tapa hasta de los no deportivos, la gran noticia es otra. Menos pirotécnica y más invisible: estamos en la mejor temporada de un tenista valiente, con altísima personalidad y cuyo techo, a los 22 años, tiene la estatura de un rascacielos. O como dijo Lucho Horna hace unos meses, sobre hasta dónde puede llegar: “No lo sé, pero juega como un top ten”.

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