Un emotivo homenaje compartido por la kinesióloga de Miguel Ángel Russo, se ha vuelto viral en redes sociales tras el fallecimiento del técnico de Boca Juniors. Majo Dousdebes, quien acompañó al entrenador en su recuperación física, compartió un video en el que se ve al entrenador trabajando la fuerza de sus cuádriceps, un testimonio de su inquebrantable espíritu de lucha.

El video fue acompañado por una emotiva dedicatoria que exalta la fortaleza y pasión del técnico hasta el final de sus días.

“Tenías muchos motivos para rendirte, pero nunca fue una opción para vos. Honraste tu pasión hasta el final. Encendiste una llama que no se apaga con tu ausencia. Porque los grandes como vos, no se van, solo cambian de cancha. Gracias, Migue”, destacó Dousdebes a través de Instagram.

En la descripción extendida de la publicación, la kinesióloga compartió una reflexión profunda sobre el impacto que Russo tuvo en su vida, destacando su sabiduría y coraje frente a la adversidad.

“Hay seres que llegan a tu vida y la transforman. Porque tienen la sabiduría de la experiencia, el temple de campeón, la visión de quien ve más allá del resultado, la integridad de quien no negocia sus valores, Y el coraje de hacerle frente a lo peor con ojos de desafío”, escribió la rehabilitadora en su post.

“Te fuiste con el corazón latiendo. Dejando el mejor de los mensajes para quien tiene los ojos abiertos: Al final estás Vos. Solo Vos y tu pasión. Vos y tu propósito, vos y ese fuego interno que solo los privilegiados sostienen con hidalguía. Gracias por dejar tanto, Miguel. Tu legado queda en cada uno que entendió que vivir con propósito… es la única manera digna de vivir”, añadió.

Este homenaje se ha convertido en un símbolo de la resiliencia y el compromiso de Russo con su profesión y con la vida, reforzando la imagen de un hombre que, incluso en los momentos más difíciles, priorizó su pasión.

