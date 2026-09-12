Por Redacción EC

Lima será sede de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2027, evento que reunirá a los mejores freestylers hispanohablantes el 20 de marzo en la histórica Plaza de Toros de Acho.

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