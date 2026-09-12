Lima será sede de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2027, evento que reunirá a los mejores freestylers hispanohablantes el 20 de marzo en la histórica Plaza de Toros de Acho.

Después de la Final Nacional en Chorrillos, Red Bull Batalla confirmó oficialmente el regreso del máximo evento internacional a Lima, consolidando al Perú como escenario clave para la cultura del freestyle mundial.

Han pasado once años desde la edición internacional de 2016, disputada en la Costa Verde, donde el español Skone conquistó el título tras superar al representante peruano Jota en aquella gran final.

Perú posee una importante trayectoria dentro del circuito, con 17 Finales Nacionales celebradas y dos tricampeones nacionales, demostrando el crecimiento competitivo y la pasión existente entre sus seguidores de toda la afición.

Los primeros clasificados son El Menor, vigente campeón chileno; Almendrades, subcampeón peruano; Valles-T, colombiano que terminó tercero; y Lancer Lirical, venezolano que obtuvo su clasificación tras no competir anteriormente en esta edición.

A ellos se suma Nekroos, reciente campeón de la Final Nacional peruana, mientras continúa la definición de participantes que buscarán conquistar el cinturón y convertirse en el mejor freestyler hispanohablante del mundo.

Entradas ya disponibles

Las entradas para la Final Internacional de Red Bull Batalla 2027 ya pueden adquirirse en https://redbull.com/peru27 hasta agotar stock. Asimismo, toda la información sobre la competición, los clasificados y las novedades de la temporada puede seguirse en los canales oficiales de Red Bull Batalla.