Aunque el coronavirus siga expandiéndose en Latinoamérica, esto podría acabar pronto y el fútbol podría regresar en cualquier momento. Por ello, desde sus casas, muchos clubes están viendo la forma de seguir con sus entrenamientos y no perder el ritmo. Es el caso del Atletico Independiente, que está usando un innovador método para entrenar durante esta cuarentena.

Los límites no existen cuando un equipo tiene los objetivos bien claros. Y la ambición en el fútbol es una constante. Entonces, esta cuarentena no puede ser vista como unas vacaciones. Por ello, el trabajo no cesa en Argentina. En ese contexto, Lucas Pusineri, entrenador de Independiente, estableció un entrenamiento online con sus jugadores.

Mientras los días pasan, los jugadores del ‘Rojo’ continúan su temporada desde la comodidad de su hogar. Ellos se conectan a sus celulares, tablets o notebooks y con la aplicación Zoom entrenan simultáneamente. Así, realizan diferentes trabajos físicos encomendados por sus propios preparadores.

Independiente entrenando con la aplicación Zoom. (Foto: Infierno Rojo)

Dicha aplicación permite hacer videoconferencias con muchos participantes, por lo que el monitoreo de Pusineri y demás profesionales del club de Avellaneda sí es posible. Además, el técnico del 'Rojo’ envía vídeos editados de compilados con partidos antiguos a sus jugadores para corregir algunas tácticas. Por ello, este trabajo resulta muy ingenioso y provechoso para que el equipo continúe con sus objetivos para la temporada que avecina en la Superliga Argentina.

De esta manera, Independiente ya encontró la forma para no frenar sus trabajos. Aunque se encuentren muchas limitaciones, es lo mejor que se puede hacer durante este aíslamiento social obligatorio. El ingenio no puede faltar en estos tiempos difíciles.

EL COMERCIO RESUELVE DUDAS SOBRE EL CORONAVIRUS

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

