El peruano Claudio Puelles, de 25 años, afrontará este sábado 5 de junio su cuarta pelea en UFC, organización de artes marciales mixtas (MMA) a la que llegó en el 2016. Su rival será el estadounidense Jordan Leavitt, invicto en ocho combates profesionales.

Para este desafío, el ‘Niño’, quien compite en peso ligero (70 kg), ha entrenado más de cuatro meses en el gimnasio Sanford MMA, al que también pertenece el último retador al título de su categoría, Michael Chandler.

–Este es el primer campamento de entrenamiento que completas fuera del país en lo que va de tu carrera profesional. ¿Por qué decidiste hacerlo en Estados Unidos?

Ya me tocaba un ‘camp’ fuera del Perú. En el 2019 estuve en México y en el 2020 no se pudo por la pandemia, pero ya lo había estado planeando. En principio, quería viajar apenas abrieron las fronteras [en el 2020], pero también quería irme de Lima sin lazos, así que vendí mi carro e hice otras cosas que tenía que hacer. En febrero vine a Florida, al gimnasio Sanford MMA.

–¿Qué sientes que ha sido lo más importante de la experiencia?

En verdad, la he pasado bien y he disfrutado bastante el entrenamiento. Tengo compañeros de nivel top: hay bastantes peleadores de UFC, ONE y Bellator, Pero también hay varios peleadores que quieren llegar a esas ligas y la están rompiendo. Hay bastante nivel y nunca me faltan compañeros. Casi siempre, los peleadores más duros me llaman para hacer sparring, aquí no hay ningún round fácil.

–Tu rival de este sábado, Jordan Leavitt, está invicto en ocho peleas, pero tiene menos experiencia que tú en UFC, ¿qué has analizado de él?

Sé que es un peleador muy desordenado de pie, no es muy técnico. Es poco ortodoxo y un poco raro, pero es efectivo, por algo está invicto hasta ahora. Creo que no se ha enfrenado a nadie que tenga nivel de lucha y que sepa defender bien sus tumbadas y pueda pegarle arriba. Pero él solo está invicto en ocho peleas, así que voy a salir a noquearlo. Para eso me he preparado todos estos meses,

–¿Cómo has planteado la pelea?

No voy a buscar llevarla al piso, voy a buscar pegarle arriba. Ahora, si me tumba o yo lo tumbo y acabamos en el piso, no tengo ningún problema tampoco.

En el 2018, Puelles sometió al brasileño Felipe Silva en un épico combate en Chile. (Foto: Cortesía UFC)

–Nuestras vidas y rutinas han cambiado mucho con el COVID–19. ¿Te ha sido fácil acostumbrarte al estilo de vida en Estados Unidos?

Me he acostumbrado mucho más rápido aquí que a vivir en Lima en medio de la pandemia. Antes de esto me gustaba bastante vivir en Lima, lo disfrutaba. Pero estaba demasiado en mi zona de confort y acá he salido de esto a punta de golpes. Ahora me siento en un buen momento de mi carrera. Voy a empezar una nueva etapa.

–Debido a las restricciones por el COVID – 19, pelearás en Las Vegas en un escenario sin público. ¿Cómo te sientes respecto de eso?

Para serte sincero, creo me favorece. Las peleas en las que mejor me he sentido mentalmente son todas las del [reality] The Ultimate Fighter (TUF) Latinoamérica. No hay ninguna distracción ni nada, porque obviamente pelear ante 15 mil personas, con luces y todos los demás, es otra cosa. Acá en Las Vegas estarán las esquinas gritando y más o menos 20 personas más, no habrá ninguna distracción.

–Entraste a UFC en el 2016 y desde entonces solo has tenido tres peleas, dos de ellas victorias. ¿Qué te has propuesto para lo que viene en tu carrera, además de que hace poco firmaste un nuevo contrato con la empresa?

Mira, estamos mayo del 2021. De aquí a mayo del 2022 voy a haber peleado más veces de las que he peleado en toda mi carrera en UFC. De verdad, acuérdate. […] Si he peleado poco es porque así se dieron las cosas y no puedo cambiar nada. Vengo de ganar mis dos últimas peleas, como dices, y quiero que eso se mantenga así. Estoy haciendo bien las cosas para tener buenos resultados.

–En un momento, hace dos años o menos, hubo cinco peruanos de tu generación en UFC y ahora eres el único. ¿Consideras eso una responsabilidad, es algo que te motive más?

Quiero tener el mérito que me merezco y que la gente reconozca lo que vengo haciendo. En realidad, veo mucha mentira y mucha envidia, eso me molesta un poco. Voy a estar feliz cuando entren más peruanos a UFC.

–Hablando de tu nuevo contrato, ¿hay algún cambio sustancial respecto del anterior?

El contrato tiene una mejora económica y una pelea más, además de las tres que me quedan en el contrato anterior. Básicamente, se trata de una mejora económica.

