Aunque parece que hubiera sido ayer, hoy se cumplen dos años de aquella gesta histórica que consiguió la selección peruana dirigida por Ricardo Gareca: clasificar a un Mundial después de 36 años. Y claro, después de estar en Rusia 2018, el panorama luce distinto para la ‘Bicolor’. En aquel momento era la selección sorpresa que se metió a máxima fiesta del fútbol jugando un repechaje ante Nueva Zelanda, hoy es un grupo humano que ya tiene encima una participación mundialista, un subcampeonato de Copa América y se ganó a pulso el respeto de los demás rivales del continente.

Sin embargo, el presente de este plantel no solo cambió a nivel colectivo, como ya se mencionó, sino también en el aspecto individual. Y, hablando puntualmente, fueron seis los futbolistas que en aquella noche mágica sacaron chapa de héroes, pero hoy por un motivo u otro no fueron convocados para enfrentar hoy (8:30 p.m.) a Colombia en Miami: Adrián Zela, Alberto Rodríguez ,Christian Ramos, André Carrillo ,Jefferson Farfán y Christian Cueva. Incluso, algunos de estos dejaron de estar en el radar del técnico argentino pero desde hace bastante tiempo atrás. ¿Pero por qué no fueron llamados por el ‘Tigre’? a continuación revisamos las razones de su no presencia en la blanquirroja y cómo es su presente.

Adrián Zela

Adrián Zela ingresó ante Nueva Zelanda en Lima a falta de cuatro minutos para el final. (Foto: GEC)

Fue su debut y despedida de la selección peruana. Hasta antes de aquel 15 de noviembre, el corpulento defensor solo había tenido presencia con el equipo de todos en la Sub 20 que disputó el Sudamericano de la categoría en el 2009. Pero, ante su gran momento en el Deportivo Municipal en ese entonces, y ante la urgencia de contar con futbolistas de buena talla para frenar el juego aéreo de los ‘Kiwis’, Gareca decidió llamarlo para el repechaje.

Pese a que no fue titular en ninguno de los dos encuentros, pudo sacarse el clavo al ingresar por Christian Cueva, a falta de cuatro minutos para el final en el duelo de vuelta en el Estadio Nacional. Había que defender la diferencia en el marcador y, sobre todo, tomar recaudo con el gigante Chris Wood (mide 1.91 m), quien había ingresado en el segundo tiempo. Zela, con su imponente 1.84 m parecía el hombre ideal para cumplir esa función y, de hecho, lo hizo a perfección. Sin embargo, llama la atención que el defensor no pudo emigrar ni cambiar de aires pese a estar presente en el partido más importante que tuvo Perú en los últimos 37 años. Todavía se mantiene en Deportivo Municipal y jugando, en la ahora denominada Liga 1.

Alberto Rodríguez

Rodríguez no encontró continuidad en Universitario. (Foto: GEC)

En 24 meses, pasó a ser uno de los futbolistas más queridos por la afición nacional, a uno que en la actualidad se pide su salida de Universitario por un gran sector de la hinchada crema. ¿La razón? debido a diversas lesiones no pisa una cancha desde hace más de un año. La última vez que se vistió de corto fue en un duelo ante Sporting Cristal en octubre del 2018.

Por estas obvias razones no volvió a ser llamado por Gareca. Cuando se piensa que su vuelta está cerca, termina sintiéndose nuevamente. Así como pasó hace poco, cuando todos esperaban su aparición frente a Ayacucho hace una semana, el ‘Mudo’ otra vez no pudo llegar al cien por ciento. Con 35 primaveras encima, es una moneda al aire el futuro del ex defensa de la selección. No se sabe cuándo volverá y, lo que es peor, no se sabe cuándo se volverá a lesionar.

Christian Ramos

Ramos no pudo asentarse en ningún club después de la clasificación al Mundial. (Foto: GEC)

Era el defensor eternamente cuestionado por los hinchas en la selección peruana. Durante los procesos de los distintos técnicos que pasaron por el banquillo nacional siempre se puso en tela de juicio su presencia, más que todo por los seguidores. No obstante, goles importantes como ante Paraguay en Asunción y frente a Nueva Zelanda en Lima parecían que habían servido para limar asperezas con la hinchada y era un indiscutible dentro del equipo, pero dio pasos en falso luego del Mundial.

Terminó desembarcando en el Al Nassar de Arabia Saudí en donde jugó poco y nada, para luego regresar a nuestro país y defender la camiseta de Melgar, con la que tampoco pudo ganarse un lugar como titular. En la actualidad le sucede algo parecido en Universitario. Empezó siendo suplente, luego encontró chances de jugar debido a algunas ausencias de Aldo Corzo (Velarde pasaba a ser lateral y le dejaba el espacio libre en la zaga central), pero tampoco se puede decir que es indispensable en el once de Ángel Comizzo.

En lo que respecta a sus aspiraciones de volver a la selección, lo que juega a favor de Ramos es su edad: tiene 31 años y es la edad predilecta para que un futbolista saque a relucir lo mejor de su potencial. Eso sí, con el gran nivel de Luis Abram y Carlos Zambrano tiene difícil recuperar su puesto dentro del equipo titular de Gareca.

André Carrillo

Carrillo tiene un buen presente en el Al Hilal, pero no puede trasladar su buen momento a la selección. (Foto: GEC)

En la corta participación peruana en tierras rusas, uno de los que mejor desempeño tuvo con la selección fue la ‘Culebra’. Pero, desde allí su nivel futbolístico fue en forma descendente, al menos con la franja en el pecho. Si en su momento era considerado como un atacante poco fiable, debido a su tan mencionada irregularidad con la selección, por estos días ya no es sorprende su intrascendencia en cada fecha FIFA. La verdadera sorpresa sería verlo hacer un partido de siete puntos hacia arriba.

Lo que sí hay que reconocerle es que con el Al Hilal viene teniendo más continuidad y mejores actuaciones de las que tuvo en Watford y en Benfica, sus últimos dos clubes. Aunque no hay una versión oficial sobre su no presencia ante el conjunto del portugués Carlos Queiroz, son dos razones las que ganaron más fuerza. La primera tiene que ver con sus actuaciones discretas con la selección y la posibilidad de ver a otro jugador en su lugar, mientras que la otra está relacionada con su participación en la final de la Champions League de Asia. ¿Cuál es la verdadera? Solo Gareca lo sabe.

Jefferson Farfán

Farfán se viene recuperando de la lesión que lo sacó de la Copa América Brasil 2019. (Foto: GEC)

De todos los mencionados, quizá es el único que tendría su lugar intacto a su regreso. Después de sufrir una lesión en la rodilla ante Brasil en la zona de grupos de la última Copa América, la ‘Foquita’ se alejó de las canchas hasta el día de hoy. Por los videos y fotos que cuelga en sus redes sociales, se ve a un ‘Jefry’ metido de lleno en el tema de su recuperación y con un buen aspecto físico. Esto nos llena de esperanza de que vuelva de la mejor manera a la canchas.

Pese a sus 34 años de edad y a la larga para de cinco meses que viene teniendo, bastará que Jefferson vuelva a tener unos cuantos partidos encima con el Lokomotiv Moscú y hacer algunos goles para que las puertas de la Videna de San Luis se les vuelvan a abrir de par en par.

Su jerarquía y experiencia no se compra en la farmacia y a la zona ofensiva del equipo de Gareca no le sobra nada en cuanto a nombres. Salvo que vuelva a recaer con alguna lesión o no vuelva de la mejor manera en el césped, Farfán tendría que ponerse nuevamente la diez de la selección. No hay dos como él en el conjunto peruano.

Christian Cueva

Cueva viene entrenando en Brasil pero separado del plantel del Santos. (Foto: GEC)

Su carrera cambió para mejor después de esa gran jugada previa al gol de Farfán ante Nueva Zelanda, pero esta se desbarrancó siete meses después al fallar el penal en la derrota ante Dinamarca, en el debut peruano en el Mundial. Errar desde los doce pasos trajo consigo una cadena de escándalos afuera de la cancha y bajísimos rendimientos dentro de esta. Fue su pena máxima. Luego de dejar una buena imagen en Sao Paulo, el ex San Martín no terminó de despegar ni en el Krasnodar de Rusia ni en Santos de Brasil, en donde lo separaron hace algunas semanas por indisciplina.

Sin selección y sin club, por lo menos hasta marzo, no se sabe si Cueva podría ser tomado en cuenta para jugar en el inicio de las Eliminatorias. Luego de estar unos días entrenando a modo de invitado con la César Vallejo en Trujillo, ya se encuentra en Brasil entrenando pero separado del plantel del ‘Tricolor’.

Se dice que regresar a su mejor versión solo depende él, aunque ya no parece ser tanto así. Quién nos asegura que, con una buena actuación de Cristian Benavente o Sergio Peña ante los ‘cafeteros’, pueda perder el lugar de privilegio que tenía. Su vuelta tendrá mucho que ver si Gareca puede o no encontrarle un reemplazante.