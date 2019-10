El Instituto Peruano del Deporte (IPD), a través de su presidente Sebastián Suito emitió una carta el último jueves, en la que se indica la reposición al PAD (Programa de Apoyo al Deportista) de los 147 deportistas que quedaron fuera en primera instancia por no haber ganado medallas en los últimos seis meses. Sin embargo, dicha decisión, lejos de calmar las aguas, provocó una respuesta inesperada por parte de los atletas afectados: ellos aseguran que el documento que les devuelve los derechos carece de sustento legal. Por ello, Suito habló con El Comercio y explicó las razones por las que sí tiene validez y, además, se defendió de las críticas hacia su gestión del exdirector del Dinadaf (Dirección Nacional de Deporte Afiliado) Víctor Aspíllaga.

Suito se defendió de las críticas y aclaró que la carta emitida sí tiene validez. (Foto: IPD)

¿Es verdad que carece de legalidad la carta emitida que indica que los 147 deportistas son parte nuevamente del PAD?

Mi decisión se ampara en la ley de proceso administrativo general, que en su artículo 213, respecto a las nulidades de oficio, menciona lo siguiente: “la nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida”. Ese solo puedo ser yo en este caso. Y no solo es legal, sino también justo. Se ampararon en una recomendación supuestamente del órgano de control institucional, que yo mandé al Dinadaf para que adopte las medidas necesarias. En agosto del presente año, apareció un informe de la Dirección, donde me dice que existen informes técnicos de todos los deportistas que pertenecen al PAD y que el logro no es solo medalla. Yo estuve 100% de acuerdo. Lo que sucedió es que el exdirector solo admitió dentro del programa a los deportistas medallistas. En efecto, el PAD es un programa de incentivos meritocráticos. Para los deportistas que no se encuentran dentro del programa, también tienes a sus federaciones, que también reciben subvenciones por parte del IPD y del Estado para competencias nacionales e internacionales.

Víctor Aspíllaga, exdirector de la Dinadaf, indicó que usted sí tenía conocimiento sobre la decisión de sacar 147 deportistas. ¿Quién miente?

Para empezar, él no renunció, yo lo retiré. Segundo, a mí me dan este informe que te mostré, no me dan nunca un informe en el que me den los motivos por los que tenían que retirar a 147 deportistas. Yo leo este informe que tengo en la mano, y luego, un mes después, me doy la sorpresa que son retirados. Es por eso que, al no estar de acuerdo con ese accionar, pero sí estar de acuerdo con lo que sustenta este informe, porque está sustentado en el manual, declaro la nulidad. Yo no voy a permitir que sean violados los derechos de los deportistas sin previo análisis técnico. Me he tomado el tiempo adecuado para analizar bien la situación y lo he tomado con calma, a pesar de los ataque y proteger así a nuestros deportistas.

Aspíllaga es uno de los principales críticos de la gestión de Suito como presidente del IPD. (Foto. IPD)

¿Ya pensó en el reemplazante de Víctor Aspíllaga?

Estamos evaluando a varias personas porque, como bien lo dices, es un cargo importante.

Aspíllaga mencionó que los que formaron parte de la auditoría tenían un conocimiento nulo del deporte. ¿Es cierto eso?

Una cosa, ellos no han tomado decisiones, dieron recomendaciones. Eso tiene que quedar bien claro, y eso es donde el señor se equivoca. En ningún momento se dice exclúyase o no se aplique esta cláusula. No es un mandato de un juez, es una recomendación que se le da a cualquier institución. Por ello me vi obligado a aclarar todo esto.

¿Por qué el marco teórico del órgano de control interno se contradice con el marco teórico con la Dinadaf?

Es incongruente el documento que me elevan con la acción que toman. Por eso he sacado la resolución, amparado en un marco legal. En una nación democrática tenemos como defendernos de estas situaciones.

¿Cómo es posible que, siendo presidente del IPD, usted no haya tomado la última palabra en esta decisión de sacar a los 147 deportistas?

Al ser una decisión tan importante, concuerdo contigo. A mí me dieron este informe y con esto yo concordaba. Y se tomó una decisión contraria al informe de que me elevaron.

¿Quiénes son los responsables entonces?

La función se encuentra dentro de la dirección de la Dinadaf. Todos los meses entran y salen deportistas. Yo no me voy a meter en cada una de las evaluaciones técnicas. Ellos tienen esa función y esa responsabilidad. Pero al decidir esto, supuestamente amparada en una recomendación, considero que debió ser algo previamente consultado. Eso normalmente debe ser el camino.

¿Qué opinión tiene de las críticas de Aspíllaga hacia su gestión?

No me comporto de esa manera. Eso deberá responderlo él. Yo estoy aquí defendiendo la institucionalidad y los derechos de los deportistas.

Los deportistas se han quejado que todavía no pueden usar todas las instalaciones que dejó Lima 2019. ¿Qué puede decir sobre esto?

Hay muchas instituciones que ya han ingresado a estas infraestructuras. Yo he venido dialogando para que estas sean liberadas en su totalidad, las cuales algunas no se encuentran en manos del IPD. Hay todo un proceso de desmontaje y reacomodación. A partir de enero estas regresarán a manos del IPD.

¿Es verdad que el IPD solo utilizó 3% del presupuesto en infraestructura?

Quiero destacar que respecto a la ejecución presupuestaria, nosotros estamos en el segundo puesto a nivel nacional. Sí hay algunos problemas con algunos de los proyectos de infraestructura en algunos puntos, pero en otros puntos estamos avanzando bien.

¿Qué les puede decir a los deportistas que se vieron afectados?

Calma, que esto va a ser solucionado. Me tomó dos días encontrar todos los argumentos legales para que retomen sus derechos. Confíen en la gestión