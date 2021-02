Conforme a los criterios de Saber más

Un nuevo reto para la extensa historia crema. Argentina será sede de la undécima edición de la Copa Libertadores femenina, que tendrá a Universitario de Deportes como representante peruano. Sin una preparación adecuada, ya que por algunas semanas sus futbolistas entrenaron vía Zoom, el cuadro estudiantil espera cumplir una destacada actuación, en su cuarta presencia en la historia del torneo.

Sus rivales en el grupo A serán Corinthians de Brasil, equipo que defenderá el título conseguido en 2019, con una gran campaña de cinco victorias en seis partidos y 16 goles a favor, las colombianas del América de Cali, terceras en la reciente Libertadores Femenina, y El Nacional de Ecuador, que hará su debut. Será la primera vez que se vea las caras ante estas rivales en el torneo.

Universitario de Deportes ya participó en la Libertadores Femenina de 2015, 2016 y 2017. Ganó uno de nueve partidos, ante Colón de Uruguay el 15 de octubre de 2017 . El resto de partidos fueron derrotas. Además, celebró cuatro goles, dos de Pierina Núñez en esa edición, más uno de Emily Flores y Rocío Fernández dos años antes y encajó 39.

Eso sí, en esta edición, la ‘U’ logrará algunas marcas. Al pisar el campo en su debut, alcanzará a JC Sport Girls como representante peruano con más presencias en el torneo, con cuatro. A la tercera fecha, también las igualará en mayor cantidad de partidos jugados (12). Eso sí, el reto mayor será ser el primero de nuestro país en superar la fase de grupos, cosa que no ha sucedido en todas las ediciones. La primera fue en el 2009.

El 7 de diciembre de 2019 se jugó el último clásico femenino. Lo ganó la 'U' por 2-1, en la final de la Etapa Regional. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

Rival Fecha Hora Perú Estadio América de Cali (COL) Viernes 5 de marzo 5:30 pm. Nuevo Francisco Urbano Corinthians (BRA) Lunes 8 de marzo 3:00 pm. Nuevo Francisco Urbano El Nacional (ECU) Jueves 11 de marzo 3:00 pm. Vélez Sarsfield

Historial de la ‘U’ PJ G E P GF / GC Libertadores 2015 3 0 0 3 2 / 21 Libertadores 2016 3 0 0 3 0 / 10 Libertadores 2017 3 1 0 2 4 / 39

LA HISTORIA

Para nuestra poca fortuna, la primera edición del campeonato, en 2009, coincidió con el inicio de un notorio declive en el fútbol femenino peruano hasta hoy. Aún así, White Star de Arequipa, con una inédita presentación del plantel en la Videna, vistiendo indumentaria de la selección pues fue reforzada con las futbolistas del combinado patrio, hizo un papel más que admirable al ganar dos de cuatro partidos. Quedaron fuera de semifinales por un punto.

El 3 de octubre de ese año, White Star jugó el primer partido, no solo de un equipo peruano, sino en la historia de la Libertadores Femenina. Santos FC las derrotó por 3-1 en Vila Belmiro, con la brasileña Marta, ya considerada una de las mejores del mundo, anotando el tercer gol. La estadounidense Nicole Janine Wilson marcó el de honor gracias a una gran jugada individual . Luego de su boda en 2012, pasó a llamarse Nicole Strong.

“En 2009 jugaba para Portland Rain en WPSL, la Segunda División de Estados Unidos. Uno de nuestros entrenadores asistentes, Walter Henrique, dijo que White Star estaba buscando jugadoras para la Libertadores. Las otras fueron Kelly McCloskey (según reportes falleció en noviembre de 2020) y Chloe Kronberger. Tuvimos problemas de papeleo que nos impidieron unirnos a White Star en Perú para el campo de entrenamiento, así que volé directamente a Brasil y conocí al equipo la mañana del primer juego”, nos cuenta Nicole, en inglés, a través del Messenger.

Strong aún recuerda su primer gol. “Me sorprendió pero me sentí emocionada de que el entrenador me pusiera en la alineación para el primer juego, Cuando anoté contra el Santos y las jugadares saltaron sobre mí en la celebración, significó todo para mí. Fue maravilloso ganarnos su confianza de inmediato y, a pesar de no hablar español, fueron tan amables y acogedoras. Soy amiga de Facebook con algunos de ellas todavía”.

Nicole Strong, la autora del primer gol de un equipo peruano en Libertadores Femenina, jugando ante Caracas FC en la edición 2009. (Foto: The Columbian)

“También fue especial que los fanáticos me aceptaran como una estadounidense que jugaba en el campeonato sudamericano. Mi esposo John es el comentarista de FOX Sports para la MLS y la Copa del Mundo y tiene la camiseta de la Estrella Blanca que usé en la Libertadores enmarcada en su oficina. Es un recuerdo maravilloso”, finalizó.

Luego, perdería 4-1 ante Everton de Chile, derrota clave en el futuro. Wilcox volvería a anotar, esta vez de penal. Luego, White Star lograría la mejor racha en la historia de nuestros equipos en el torneo: dos victorias seguidas, la primera por 1-0 al Caracas FC de Venezuela y luego 4-2 al EnForma Santa Cruz de Bolivia. Sumó seis puntos, pero quedó tercera en el grupo. Santos FC (12) y Everton (7) pasaron de ronda.

Luego se pasó por una terrible racha de cuatro ediciones consecutivas con solo derrotas. Primero la Universidad Particular de Iquitos en 2010, con un 12-1 en contra ante Boca Juniors, y luego JC Sport Girls entre 2011 a 2013. Cuando parecía que Real Maracaná la prolongaría, le ganó 3-2 a Mundo Futuro de Bolivia en la segunda jornada de 2014.

Después, la ‘U’ tomó protagonismo con sus tres participaciones consecutivas. JC Sport Girls regresó en 2018, sacándose el clavo al ganar por primera vez. Fue por 3-2 ante Deportivo ITA de Bolivia, en Manaus. Este es el último triunfo de nuestros equipos en la Libertadores Femenina, ya que dicho equipo y Municipalidad de Majes, en 2019, perdieron los partidos restantes.

En resumen, los equipos peruanos jugaron 35 veces por Libertadores, con cinco triunfos y 30 derrotas. Nuestros equipos anotaron 24 goles, recibiendo 164. Hasta el momento, ninguno ha superado la fase de grupos, que daba el pase directo a semifinales hasta 2018. Son seis los equipos que participaron: White Star de Arequipa, la Universidad Particular de Iquitos, JC Sport Girls, Real Maracaná, Universitario de Deportes y Municipalidad de Majes.

Presentación de White Star, como una selección, antes de su debut en la Libertadores Femenina hace once años. (Foto: César Fajardo / GEC)

LA SITUACIÓN DE LA ‘U’

El conjunto crema no juega un partido oficial desde el 21 de diciembre de 2019. En San Marcos, goleó 6-1 a Amazon Sky, clasificando a la Libertadores Femenina. Cuando estaba todo listo para empezar los entrenamientos de la temporada 2020, el inicio de la pandemia por el COVID-19 obligó a paralizar todo. El problema con el fútbol femenino fue que hasta la fecha, no hay signo alguno para reactivar la competencia.

Tras casi un año de para, y hasta pedidos de ayuda, las chicas de la ‘U’ volvieron a los entrenamientos. Esta vez sin Cindy Novoa, una de sus figuras, quien ha fichado por Alianza Lima. Las nuevas medidas de salud obligaron a que vuelvan a entrenar en sus casas vía Zoom, condiciones terribles para todo deportista. Actualmente ya trabajan de manera presencial y todas resultaron negativo en las pruebas de descarte.

En primera instancia, la Libertadores Femenina se iba a jugar entre setiembre y octubre de 2020, pero se postergó a marzo de este año. Universitario se reforzó desde meses atrás con la experimentada Fabiola Herrera, seleccionada nacional desde 2006, Maryory Sanchez, arquera titular de la selección con paso previo por Colombia, entre otras.

En una situación normal, nuestras futbolistas han sufrido las ventajas que le llevan sus rivales internacionales, que se ve reflejada en los resultados. En medio de mucha incertidumbre, las cremas llegan a Argentina con una preparación no del todo adecuada para una competencia internacional. El entrenador Juan Pablo Durand confía en que le puede alcanzar para sorprender a sus rivales. El torneo se jugará del 5 hasta el 21 de marzo en las canchas de Vélez Sarsfield y Nuevo Francisco Urbano de Morón.

MÁS EN DT...