Esta semana se celebrará las finalísimas de los torneos promovidos por el Programa Social Impactando Vidas, liderado por la ex deportista olímpica Mónica Liyau: Tenis de Mesa y Fútbol.

Ambos certámenes se impulsan para el desarrollo integral de niños y niñas a través del deporte, gracias al apoyo de Pluspetrol, Perú LNG, UNACEM, Luz del Sur y otras empresas privadas.

Este año, más de 1,750 estudiantes de 75 colegios públicos participaron en el I Torneo de Fútbol Impactando Vidas – Adidas Kids 2025, que premiará a los ganadores de las categorías Calichín Sub-9 e Infantil Sub-11. Los campeones vivirán una experiencia deportiva inolvidable en Argentina, en donde jugarán ante los equipos de River Plate, Vélez Sarsfield, Chacarita Juniors, Newbery, entre otros.

Asimismo, el Torneo Nacional Intercentros CAR de Tenis de Mesa – Impactando Vidas 2025 también llega a su fin, en un evento que reunirá a más de 250 jóvenes deportistas provenientes de 13 Centros de Alto Rendimiento (CAR) de diversas regiones del país. Los campeones de cada categoría (Semillero 6-8 años, Sub 11, 13 y 17), obtendrán un pase para acceder a una beca deportivo–educativa en Argentina, que se llevará a cabo en febrero de 2026.

El coliseo de la Institución Educativa Emblemática Melitón Carvajal (Av. Prolongación Iquitos 2139, Lince) será el escenario de las finales de ambos torneos.

El jueves 13 de noviembre será para pingpong y el viernes 14 para el fútbol. Ambas jornadas se inician a las 8.30 am y las ceremonias de clausuras arrancan pasadas las 3.30 pm, y contarán con la presencia de autoridades educativas, representantes de entidades aliadas, figuras deportivas, el director de Impactando Vidas Fútbol, Christopher Kano, y la presidenta del programa, Mónica Liyau.

