El regreso de Asics al vóley y la nostalgia por la mítica camiseta de Seúl 88: “El vínculo es especial porque no todos tienen esa historia detrás”

El vóley peruano vivió su tarde más gloriosa vestido de rojo y con el logo Asics en el pecho. Pocos lo saben, muchos menos lo recuerdan, pero la marca japonesa visitó a la selección peruana de vóley en la inolvidable geste de Seúl 88. Si bien no hay alguien que explique cómo se dio ese vínculo, el periodista Patrick Espejo recuerda que Man Bok Park tenía buenas relaciones con Japón, pese a ser coreano, y por eso había giras por Asia. Quizás, en alguno de esos viajes nació el vínculo para vestir a la selección y juntos lograr la medalla de plata.

Asics está en suelo peruano ya desde hace varios años, pero desde el 2024 apunta a crecer con la inauguración de tiendas. Abrió una en Plaza San Miguel, acaba de abrir otra en Mall del Sur y a fin de año tendrá otra en el Jockey. Pero su crecimiento también va por otro lado: vuelve su vínculo con el deporte de la net alta y se le verá en la Liga Peruana de Vóley. Así lo explica Julio Nakasato, Brand Manager de Asics en Perú y Ecuador.

Julio Nakasato, gerente de la marca nos cuenta de los planes que tienen en el deporte. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

—¿Es grande el mercado en el Perú para que apuesten por más tiendas?

El mercado es super grande y si bien parece que el peruano está acostumbrado a algunas marcas grandes, hoy han surgido nuevas. Asics no es nueva, pero siempre ha sido super nicho, y está creciendo.

—¿Qué es ser super nicho?

Ha estado presente en running, que es el ADN de la marca, pero su ticket promedio es medio alto. Entonces, somos nicho porque no somos masivos.

—Pero ahora apuntan a otro deporte

Hay un nicho interesante en el vóley, que después del fútbol es lo que más se practica. Entonces, nosotros apuntamos a atacar a ese nicho donde ya somos líderes, porque tenemos productos desde 349 hasta 800 soles, es decir gama para jugar una pichanga hasta un campeonato profesional. Entonces, el vóley es importante para nosotros y si bien somos líderes, vamos a volver con una mayor resonancia porque vamos a auspiciar a un club de vóley como la San Martín.

—Es un plan para atraer nuevos clientes

Sí, el vóley apunta más a todos los niveles socioeconómicos, se juega en todos lados. Entonces, creemos que tenemos una amplia gama de productos y la idea es consolidarnos con el auspicio a un club y a jugadoras. Hoy tenemos a Aixa Vigil, que ahora está en la San Martín.

—Pero también están en atletismo, incluso auspiciaron a mundialistas en Tokio

Tenemos a las marchistas como Mary Luz Andía y Evelyn Inga, que son tops. Entonces, es un poco consolidarnos en el atletismo en general, también con Rio Ferdinand y Sheyla Eulogio. Estamos ahí porque tenemos zapatillas idóneas y apuntamos más al fondo que a la velocidad. Tenemos la tecnología ideal para que vayas rápido, pero también resistente en distancias largas. Nuestra gran apuesta para competir con los grandes monstruos es nuestra tecnología.

—¿Y con el vóley a qué apuntan?

Al no haber estado presente la marca durante mucho tiempo, buscamos ese vínculo, que la marca sea más cercana al consumidor peruano. Porque la verdad que no mucha gente sabe, salvo que seas seguidor del vóley, que la marca estuvo con la selección en Seúl 88. Creo que es importante tener figuras locales para apalancarnos de ellos y dar muestra de que somos una marca que apoya el deporte.

—¿Han pensado en otros deportes?

Si, totalmente, Hoy no tenemos tenistas, que es la idea. Hay jugadores que usan nuestros productos, pero no son auspiciados nuestros, si no que lo usan porque los productos son buenos. Entonces, la idea es incorporar tenistas. Ya tenemos voleibolistas y en running tenemos a runners amateurs que nos dan autenticidad en el circuito amateur, que es el que más consume.

Además… Hoy se corre la Asics Golden Run Hoy también vuelve una carrera propia Se llama Asics Golden Run y la última en el Perú fue hace ocho años. Es parte de un circuito latinoamericano con carreras de dos distancias, 10 y 21K. Ya hubo en Río, en Sao Paulo, en Santiago y Buenos Aires. Viene Lima y Medellín. Es una carrera que no es masiva porque la idea es darle una buena experiencia al corredor. Son 4.500 corredores y la idea es que tenga su buen polo, su buen kit y que la ruta sea buena, por eso es en la Costa Verde.

¿Qué esperan de esta apuesta? Queremos consolidarnos con esta carrera en la segunda parte del año. Que la gente sepa que en octubre hay una media maratón Asics, que la gente la busque como un evento propio. También tenemos presencia en otras carreras como sponsors técnicos, como la Vuelta a Miraflores, que es más recreativa, más familiar.

—¿Vuelven al vóley pensando en el vínculo de Seúl 88?

En general, Asics es muy fuerte en vóley a nivel mundial y acá el más grande logro a nivel de selecciones se logró siendo auspiciado por Asics. Si bien no es que nos hemos basado en eso, es un tema que siempre se menciona ¿cuándo vuelven? La estrategia fue volver al vóley, que ha cobrado mucha relevancia y quien sabe, en el futuro volver a auspiciar a la selección peruana. No somos una marca nueva, solo que no hemos tenido mucha presencia.

—¿Se verá esa camiseta de Seúl 88 en sus tiendas?

Por un tema de derechos de imagen, la Federación Peruana de Vóley actualmente está con otra marca, no se podría. Pero lo que sí se puede es usar las imágenes, por lo que no descartamos en algún momento hacer alguna activación volviendo al vóley con las viejas glorias que jugaron con ese uniforme.

Asics regresa al Perú y resalta su vínculo con el mayor éxito del vóley peruano. Así fue su presentación hace unos años, con la camiseta peruana de vóley de Seúl 88.

—¿Ni una reedición?

No podríamos, creo que no corresponde. La camiseta es más como una reliquia, para tenerla en un museo, por lo que no podría haber una reedición. Sí se podría mostrar, pero no comercializarla.

—¿Qué esperan con esta vuelta al vóley?

Hemos vuelto, vamos a abrir nuestra tercera tienda y hay un plan de expansión de al menos dos tiendas anuales, pero creo que la visibilidad que te da tener un equipo en señal abierta en un deporte como vóley es super importante. Asics está de vuelta en el vóley y no dudo que la gente va a comendar a pedirnos para la selección, porque claro existe ese recuerdo con la marca. Es importante que la gente lo note porque estamos de vuelta y estamos para quedarnos.

—¿En qué consiste el vínculo con la San Martín?

Es de indumentaria y si bien no se puede obligar a todas a usar las zapatillas, se va a tratar de darles calzado a todas. El domingo (hoy en su presentación ante Regatas) estarán con los uniformes. Esto nos pone contentos porque es un equipo top hoy en día en la Liga Nacional, y tenemos a Aixa como embajadora, y ella también es seleccionada. Entonces, ese es el plan de consolidarnos en el vóley, buscar a otros equipos, a más jugadoras.

—¿Conversarán con la federación para llegar a la selección?

Si bien es cierto que nació como una marca para el running, que sigue siendo el 60-70% del negocio, el vínculo con el vóley es especial porque no todos tienen esa historia detrás. Vamos a consolidarnos con un club profesional y si llega el momento oportuno, se dan las condiciones y hay apertura por parte de la federación, no lo descartamos para nada.

—¿Están probando con el vóley?

No, no, estamos para quedarnos. Y si algún día la selección vuelve, qué más quisiéramos nosotros como marca que tener a Perú con el logo de Asics en el pecho.

—¿Además de la San Martín, en qué otros eventos tienen presencia?

Actualmente participamos en torneos de menores en la Copa AELU, pero no descartamos ser parte de mayores competencias a nivel nacional a lo largo del año. El tenis es un nicho que también poco a poco vamos a entrar, además del urbano, que es una categoría que crece día a día. Y claro, el running con la Asics Golden Run.

******

