La selección peruana Sub 23 dirigida por Nolberto Solano tiene por delante un desafío gigante que puede tener premio doble, claro, en caso se logre superar: clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y, con ello, silenciar a las múltiples críticas que ha recibido este proceso que no ha generado muchas ilusiones. Pero, para alcanzar dicha meta, primero tendrán que ganarse el derecho en el Torneo Preolímpico, el cual presenta un panorama sombrío por varios aspectos. Para empezar, el debut será este domingo (8:30 p.m.) nada menos que ante el siempre favorito Brasil. A continuación repasamos todo lo que hay que saber sobre este plantel que buscará el milagro en tierras cafeteras.

► Universitario presentó nueva camiseta inspirada en el estadio Lolo Fernández

►El ‘Profesor’ se equivocó de clase

-Preparación-

El camino de Solano con esta selección comenzó en los Juegos Panamericanos Lima 2019. El torneo era la vitrina perfecta para que este grupo ilusione al hincha, pero fue una completa decepción. En un grupo aparentemente accesible, Perú se fue eliminada con dos derrotas (2-0 ante Jamaica y por el mismo resultado frente a Uruguay) y dos empates (2-2 ante Honduras y 1-1 contra Ecuador).

En total, sumando los amistosos que se dieron después de Lima 2019, la selección disputó 9 encuentros obteniendo el siguiente saldo: 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Hay que aclarar que dos de esos triunfos, justamente los últimos, fueron ante una selección de El Salvador que, con el respeto que se merece, no fue exigente ni mucho menos para nuestros compatriotas.

-Pesimismo-

¿Cuáles son las razones por las que hay poco y nada de fe en que este equipo nacional pueda tener una buena participación? Principalmente, la que está relacionada con el juego. Ya van poco más de siete meses de trabajo y todavía el equipo no muestra a qué intenta jugar en la cancha. No hay ni siquiera chispazos de una idea de juego. No se ve un patrón que identifique la filosofía futbolística de esta desabrida Sub 23.

Fernando Pacheco es la gran figura de esta selección peruana Sub 23. (Foto: GEC)

Defensivamente hubo mejoras, es cierto, ya que no ha recibido goles en los últimos cuatro encuentros amistosos. Sin embargo, ofensivamente se muestra falto de ideas para vulnerar el arco rival. En su momento, todo el peso del ataque parecía estar resumido en la inspiración de Kevin Quevedo. Hoy, ya sin el ex-Alianza Lima en el plantel por indisciplina, es Fernando Pacheco la gran carta de gol. El ex-Sporting Cristal es el flamante fichaje del Fluminense y tiene que asumir la responsabilidad de ser la figura visible. Más allá de eso, en este cuadro brilló por su ausencia el juego colectivo.

-El fixture-

Este será el camino de nuestra @SeleccionPeru Sub 23 🇵🇪 en el Torneo Preolímpico que se disputará en Colombia. ¡No dejemos de alentar a la 'blanquirroja' en este desafío! #PerúSub23 🙌#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/V0LM8fDKjL — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) January 14, 2020

Como lo dijimos párrafos atrás, el equipo dirigido por Nolberto Solano enfrentará en su debut a Brasil este domingo. Su segundo encuentro está programado para el sábado 25 en Paraguay después de descansar en la segunda jornada. El martes 28 afrontará su tercer partido ante Uruguay, para cerrar el Grupo B enfrentando a Bolivia el viernes 31. Tres durísimos rivales que tendrá que sortear la bicolor para clasificar Tokio 2020. Solo los dos mejores de cada llave pelearán por los dos boletos en el cuadrangular final.

-Antecedentes negativos-

Perú tuvo su mejor campaña en un Preolímpico entre diciembre de 1959 y abril de 1960 en Lima. Con cinco triunfos, una derrota y 16 goles en seis partidos, el estreno de la selección del húngaro Gyorgy Orth no pudo ser más auspicioso. Clasificamos a Roma 1960. Sin embargo, ese fue el debut y despedida de los Juegos Olímpicos. En total, la Blanquirroja ha disputado 52 duelos en un Preolímpico. Ganó 19, empató 10 y cayó en 23 oportunidades. Además, obtuvimos 74 goles a favor pero recibimos 84. Un dato curiososo es que Claudio Pizarro es nuestro máximo goleador en este torneo con 5 tantos. En el presente, sin figuras que cuenten con la proyección que en su momento tenía el ‘Bombardero de los Andes’, el equipo de Solano buscará demostrar, como a veces pasa en este deporte, que nada está escrito. Por los antecedentes futbolísticos y estadísticos, solo un milagro haría que esta selección nos dé alegrías en el Preolímpico. Todo el país espera que así sea. Si hay un deporte que es especialista en burlarse de los presagios es el fútbol. Ojalá se dé esta vez.