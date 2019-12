El VAR demasiado exacto ha despertado la exasperación de los aficionados al fútbol en la Premier League. “Fui afortunado de jugar sin VAR, ha convertido el fútbol en un desastre”, asegura Daniel Agger, ex defensor del Liverpool, actual líder del torneo inglés.

► André Carrillo despidió el 2019 con un gol en la victoria de Al-Hilal ante Al-Adalh | VIDEO

► Liga 1: las jóvenes ‘promesas’ que buscarán consolidarse en el 2020

Guardiola sobre el VAR hace unos meses...

“Y eso que benefició a mi equipo”, insiste el ex ‘Reds’ Agger, en referencia al gol anulado al Wolverhampton ante el Liverpool. Pues en Inglaterra esta última semana se han dado al menos cinco situaciones en las que se quejan del VAR por ser demasiado perfecto.

En agosto pasado, el jefe de los árbitros de Inglaterra Mike Riley, se reunió con los presidentes de los clubes para hablar sobre el VAR y reconocer algunos errores que se habían dado hasta ese momento.

Ahora, las críticas llegan por ser totalmente exacto. “Más tonterías con el VAR. Se tiene que dibujar líneas y puntos y todavía no está claro. Absurdo”, dijo Gary Lineker sobre el gol anulado a Pukki para el Norwich ante el Tottenham. “Esencialmente está arruinando el juego”, dijo Jermaine Jenas, ex volante del Tottenham, club al que el VAR benefició en uno de estos casos.

“Cada semana es peor. El VAR es un gran desastre. Menos mal que la próxima temporada puede mejorar”, reconoció Pep Guardiola, que vio cómo su equipo el City no se complicada el resultado ante el Sheffield gracias a esta tecnología.

"No quiero hablar del VAR. Sólo digo que las decisiones son tomadas por un árbitro que está a kilómetros de distancia del estadio, frente a una pantalla de televisión. No siente el juego, no vive el juego... Celebramos un gol que no es", dijo por su parte Nuno Espirito Santo, técnico del Wolverhampton, a quien le anularon un tanto nada menos que ante el Liverpool.

Y Jürgen Klopp fue más allá. “Estamos en diciembre y llegando a enero. No es bueno que los jugadores estén parados esa larga espera mientras se resuelve. Preferiría que los árbitros fueran a ver la pantalla”, declaró sobre el tiempo que se toman los árbitros del VAR que no beneficia a los jugadores, ya que las bajas temperaturas que reinan en estos meses en Inglaterra pueden afectaros.

LOS CASOS

A Wolverhampton...

Gol anulado... Autor del gol - situación Parcial Final A Wolverhampton - Liverpool Pedro Neto - off side de Jonny Otto Hubiera sido el 1-1 Finalizó 0-2 para Liverpool

Neto marcó lo que iba a ser el empate en tiempo de descuento del primer tiempo, pero el off side de Otto, quien le da el pase, hizo que el VAR invalide la jugada.

A Norwich...

Gol anulado... Autor del gol - situación Parcial Final A Norwinch - Tottenham Pukki - off side Hubiera sido el 2-0 para Norwich Terminó 2-2

Ganaba el Norwich 1-0 y Pukki logró lo que iba a ser el 2-0 tras un pase largo de un defensor. Sin embargo la inclinación de su cuerpo al momento de correr hizo que su hombro esté adelantado.

A Crystal Palace...

Gol anulado... Autor del gol - situación Parcial Final A Crystal Palace - Southampton Zaha - off side Hubiera sido el 1-0 para Crystal Palace Finalizó 1-1

Zaga marcó en el minuto 16 lo que hubiera sido la apertura del marcador, pero fue anulado por off side. No por el brazo, que no cuenta para el fuera de juego, si no por la punta de su pie izquierdo.

A Brighton...





Gol anuló... Autor del gol - situación Parcial Final A Brighton - Bournemouth Burns - off side Hubiera sido el 2-0 para Brighton Finalizó 2-0 para Brighton

Un tiro libre, todos pegados pero el hombro de Burns apenas por delante de la última línea hizo que el VAR anule la jugada, que hubiera sido el 2-0 para los locales.

A Sheffield...

Gol anulado... Autor del gol - situación Parcial Final A Sheffield - City Mousset - off side Hubiera sido el 1-0 para Sheffield Resultado final 2-0 para el City

El City padecía ante el Sheffield y Mousset marcó lo que iba a ser el 1-0 de nos er por el VAR. La punta del pie derecho estaba centímetros apenas por delante.