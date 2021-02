Sobre Messi

“Tengo que ver cuáles son las posibilidades de la economía del Barza para hacerle una buena propuesta”

“Messi genera más de lo que cuesta. Para convencerle deberemos escucharle y analizarl bien la propuesta que le podemos hacer”

“Messi no nos ha arruinado, queremos que siga. Es un activo relevante, pero si no está, no se acaba el mundo”