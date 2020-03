Este jueves 26 de marzo, las calles de nuestra capital hubiesen lucido igual de desiertas que hoy aunque sea durante 90 minutos. Desde las 5:15 p.m., los hogares y muchos locales podrían haber simulado ser un poco como el Defensores del Chaco, el escenario indicado para el puntapié inicial de la selección en las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022. Ahí, en Paraguay, se hubiese prolongado el sueño que no se apaga tras Rusia 2018. Después, quizá, las calles podrían haberse invadido otra vez de un mar de hinchas festejando. Ahora solo queda imaginar lo que debió pasar y no fue.

En pocas palabras, el país estaría también paralizado, pero ya no por el COVID-19, sino por la fiebre Qatar 2022. Porque aunque nos tocaba arrancar este nuevo proceso clasificatorio de visita ante los paraguayos, cuando juega Perú el hincha manifiesta su emoción de igual manera en nuestras calles. Al aficionado le importa poco la distancia. Siempre alienta a la Blanquirroja.

Había gran expectativa por ver el debut de la selección peruana ante Paraguay. (Foto: GEC)

El tema de la conversación no sería cuántos días más de cuarentena decretaría el Ejecutivo, sino quién podría haber jugado en lugar de quienes, probablemente, se hubieran perdido por lesión el estreno. En esta lista aparecen los nombres de Anderson Santamaría, Carlos Zambrano, Yoshimar Yotún y Jefferson Farfán. Todas bajas sensibles, todas por lesión ¿Pero quiénes hubieran sido los elegidos por Ricardo Gareca para suplirlos? Los más probable es que la pareja de Luis Abram en la zaga central hubierse sido Miguel Araujo. Sí en la banca de suplentes estaría la sorpresa en la convocatoria: Alberto Rodríguez. Incluso el preparador físico de la selección, Néstor Bonillo, habló en estos días del ‘Mudo’. “Alberto es un jugador excepcional, no tengo ninguna duda que logrará un gran nivel. Y la continuidad que va a tener, hará que esté en su respectivo lugar”, señaló Bonillo.

En la columna vertebral del equipo de Ricardo Gareca, el hueco dejado por Yotún tenía nombre propio: Pedro Aquino. Aunque con distinta característica en el campo, el mediocampista del León mexicano incluso era una opción para hacer dupla con ‘Yoshi’ en la primera línea de volantes en lugar de Renato Tapia.

También se hablaban de algunas sorpresas entre los convocados por un tema estrictamente futbolístico. Un ejemplo de esto hubiera sido el llamado de Fernando Pacheco, de gran presente en el Fluminense de Brasil, por el siempre cuestionado Andy Polo. Si algo mínimamente positivo se puede sacar de esta complicada situación que se vive en el mundo, al menos en lo que concierne a los intereses de la bicolor, es que estos elementos en mención estarían a disposición para cuando se rompan fuegos en las Eliminatorias.

ASÍ LLEGABA PERÚ

Pese a su poco rodaje en el fútbol mexicano, Cueva hubiera sido considerado dentro de los convocados para enfrentar a Paraguay. (Foto: GEC)

Analizando el presente de quienes eran casi fijos, se puede decir lo siguiente. Pedro Gallese hubiera estrenado sus guantes en este nuevo proceso eliminatorio con un nuevo presente: siendo el flamante arquero el Orlando City de la MLS. Ese roce internacional siempre le da un plus extra a cualquier jugador y muchísimo más a un arquero. La duda apuntaba al denominado tercer portero. Por estos días, en la Videna tenían apuntados los nombres de Alejandro Duarte (Atlético Zacatepec) y Renato Solís (Sporting Cristal), siempre con Carlos Cáceda como segunda alternativa en el arco.

En la zaga central, disfrutamos de la mejor versión de Luis Abram en lo que va de su carrera: titular indiscutible en Vélez Sarsfield y ya asentado en la selección nacional después de una brillante Copa América en la que se llegó hasta la final. Esperamos que pueda sostener su gran nivel y que, como había planificado su club argentino, diese el salto a Europa a mitad de año. También seguiríamos sufriendo por el poco rodaje de Renato Tapia con en el Feyenoord, a un Edison Flores motivado por su llegada al DC United y su condición de futbolista franquicia; y a un Paolo Guerrero con pólvora de sobra en sus botines. El ‘Depredador’ ha marcado 4 tantos en los últimos 8 partidos que disputó con el Internacional de Porto Alegre ante de la para. El capitán hubiera tenido la magnífica oportunidad de seguir demostrando toda su vigencia con la Blanquirroja y acallar las críticas de quienes aseguran que ya cumplió su ciclo con el equipo de todos. Otro que podría haber empezado a tomarse su revancha es Christian Cueva. Pese a tener solo 50 minutos en cancha con el Pachuca, su nuevo club, el volante era fijo en la nómina de Gareca.

En resumidas cuentas, pensar en el once que hubiese arrancado no era complicado. En el Defensores del Chaco Perú debía arrancar con Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Pedro Aquino; André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores; Paolo Guerrero. Un once memoria salvo las ausencias de Carlos Zambrano y Yoshimar Yotún.

Últimos cuatro enfrentamientos entre Perú y Paraguay Resultado Torneo Perú vs. Paraguay 1-1 Amistoso Perú vs. Paraguay 1-0 Amistoso Paraguay vs. Perú 1-4 Eliminatorias Rusia 2018 Perú vs. Paraguay 1-0 Eliminatorias Rusia 2018

¿DE PRONÓSTICO RESERVADO?

En un partido de fútbol es imposible determinar con exactitud lo que puede pasar. Sin embargo, basándonos en los antecedentes más cercanos, el equipo del ‘Tigre’, fiel a su libreto, hubiera salido a proponer desde el primer minuto. El cuadro nacional que se replegaba y buscaba especular con el marcador quedó enterrado en el pasado desde que el técnico argentino se puso el buzo bicolor. Además, argumentos suficientes había para jugarle de igual a igual al cuadro paraguayo: la Blanquirroja es la actual subcampeona de la Copa América, y el último precedente indicaba que le propinó una goleada 4-1 con baile incluido en el Defensores del Chaco por las últimas Eliminatorias.

Del rival de turno se puede afirmar que llegaba con más dudas que certezas. El cuadro de Eduardo Berizzo venía de presentaciones en las que no habían convencido, tanto desde la óptica del resultado como del rendimiento. En sus últimos cuatro partidos había caído 1-0 ante Serbia, venció por la mínima a Bulgaria y le robó apenas un empate sin goles a Arabia Saudí. En la cancha, el técnico argentino ya lo expresó varias veces: quiere un Paraguay que no solo sea intenso y presione, sino también que intente jugar con el balón a ras del césped. Esa apuesta no se había traducido en los amistosos.

Cuando sea el momento de la verdad y les toque enfrentarse, solo el balón y el destino sabrán si cambiarán muchas cosas a lo descrito párrafos arriba. Lo único seguro es que, comparado a las últimas Eliminatorias, este Perú creció en varios aspectos que valen la pena destacarlos: hay más futbolistas jugando en ligas importantes del extranjero, mantiene al mismo técnico que lo llevó al Mundial y le dio a un subcampeonato de la Copa América, y el equipo tiene un patrón de juego bien definido. Ahora falta que en este nuevo proceso eliminatorio se siga transitando por el mismo sendero señalado. Habrá que esperar un tiempo más. De este jueves 26 quedará solo el recuerdo del Paraguay vs. Perú que nunca se jugó pero que hizo volar nuestra imaginación.

