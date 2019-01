¿Emiliano Sala predijo lo que sucedería con el avión? el audio que envió el atacante antes de despegar

¿Acaso lo vio venir? La desaparición de la avioneta que trasladaba a Emiliano Sala desde Francia hacia Cardiff sigue haciendo públicas historias del atacante de 28 años quien envió un mensaje a sus amigos contando lo asustado que estaba por las condiciones en las que iba a viajar.

Fue el uruguayo Diego Rolán, excompañero de Emiliano Sala, quien confesó que a le llegó a sus oídos el audio que le envió el argentino a sus amigos antes de partir. En él revelaba su miedo por la aeronave que abordó.

"Yo recibí un mensaje que Emiliano le había mandado a uno de sus amigos de Argentina y él estaba muy asustado. Predijo todo lo que pasó", señaló el uruguayo.

Según contó el delantero del Leganés de LaLiga Santander, cuando escuchó el audio de Emiliano Sala, se conmocionó porque "sabía lo que iba a pasar", reveló.

Y según el mismo charrúa el audio decía: "estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. (...) Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo", enviado antes de despegar.