Conforme a los criterios de Saber más

La verdadera embajada del Perú en los Países Bajos no está en la capital Amsterdam, sino en el pequeño municipio de Emmen, dentro de la provincua de Drente. En esta localidad de 100 mil habitantes, nuestro equipo de bandera se resiste a la caída libre y a quedar en los registros estadísticos como uno de los más perdedores en la historia del fútbol neerlandés. Con la camiseta blanquirroja, el Emmen FC, y sus cuatro futbolistas peruanos, encontró hoy un respirador en su lucha por la permanencia, al ganó su segundo partido consecutivo de la temporada en la Eredivisie. El 0-1 ante Utrecht alivia la angustia permanente y, además, consolida a dos de nuestros compatriotas como líderes naturales para salir de la crisis. Uno de ellos, Sergio Peña, fue quien anotó el gol de la victoria y el otro, Miguel Araujo, es el hombre elegido para las charlas motivacionales antes de los partidos.

Miguel Araujo llegó en el 2019 al Emmen FC luego de idas y venidas entre el fútbol europeo y el sudamericano. Allí suma más de 2300 minutos en esta temporada. Pero además del juego, el defensor nacional quiere aportar motivación en la hora más difícil. Araujo hoy no solo es uno de los capitanes del equipo, sino que se encarga de las arengas antes de los partidos. Por ejemplo, en la antesala a la victoria ante el Zwolle de la semana pasada, Araujo se extendió en una charla de compromiso que conmovió a todos. Lo hizo en holandés.





Sergio Peña: Su golazo de volea con Emmen por la Liga de Holanda (ESPN 2)

El Emmen FC, con 12 puntos, es el colero del campeonato neerlandés pero al sumar seis unidades en dos semanas ya se puso a solo dos del Willlem II, el rival directo por el descenso. Sergio Peña, Miguel Araujo, Didier La Torre y Jean Pierre Rhyner son los cuatro peruanos que forman parte de su actual plantel. Tres de ellos son representados por la empresa AGREF. Su director general, Carlos Gonzales, acepta el mal momento deportivo, pero explica todos los criterios que formaron parte de la decisión de llevar a tantos compatriotas a este club.

Carlos Gonzales también es agente de Sergio Peña, hoy en el Emmen de Holanda. (Foto: Archivo personal).

“Tenemos que ser conscientes que para cualquier jugador peruano las posibilidades de estar en una liga medianamente importante en Europa son muy remotas. El porcentaje de presencia es mínima. Tener la oportunidad de estar en una liga europea, y que el jugador peruano pueda alternar, es lo primero que buscamos. Porque es distinto que el empresario lleve a un jugador a un club importante, se tome una foto y al final el muchacho no juega. La continuidad te permite crecer y hacer carrera”, nos dice Gonzales.

No hay dudas de que el Emmen FC es nuestro equipo bandera. Tres franjas blanquirrojas en su camiseta acompañan en cada fecha a este equipo que ya cumple tres temporadas en primera división (fue fundado en 1925). “Yo tengo dos meses en Europa y el 95% de tiempo lo he tenido con los chicos del Emmen. Hemos estado en ese momento difícil, he visto todos los partidos. Peña y Araujo son los jugadores más importantes del plantel. En el De Oude Meerdijk Stadion puedes ver banderas peruanas en las tribunas. Incluso el presidente Ronald Lubbers ha asistido a encuentros con una camiseta de la selección que le regalamos”, cuenta Gonzales.

En la temporada pasada, el Emmen FC ocupó el puesto 12 y hoy su meta es escalar hasta la zona de promoción y pelear en un Play Off su permanencia en Primera. “El fútbol también tiene este tipo de situaciones y el ejemplo es Alianza Lima, que vivió una situación trágica peleando el descenso. Y un equipo que quedó a media tabla el año anterior, también puede pelear el descenso. Si hoy tuviera que tomar la misma decisión la tomaría. ¿Qué jugador peruano en el exterior tiene la cantidad de partidos jugados en las últimas 50 fechas como Sergio Peña y Miguel Araujo?”, se defiende Gonzales ante quienes critican la actualidad deportiva de este club con tantos peruanos en el plantel. Para el manager de Renato Tapia, es necesario analizar el presente del futbolista peruano en Europa para valorar o no su llegada a determinado equipo.

Confianza, partidos y competición en una liga importante. Esa fue la conclusión en AGREF para no solo mantener a Peña y Araujo, sino también para propiciar la llegada de Didier La Torre. “Mi convicción la demuestro con hechos, por eso decido llevar un tercer peruano. Cuando tomamos la decisión, el equipo ya estaba en el último lugar. En el caso los resultados no se den para Emmen, ¿qué es lo mejor para un chico como La Torre de 18 años? ¿Jugar la segunda en Perú o jugar la segunda en Holanda? No hay ninguna duda y ese sería el peor escenario”, explica Gonzales.

La estadística sí ubicará al Emmen FC en una marca registrada positiva. Didier La Torre es el segundo jugador peruano más joven en debutar en una liga europea . Carlos Gonzales se quedó dos meses en los Países Bajos, sobre todo, para monitorear la adaptación de este futbolista Sub 20, que cruzó el charco con solo 30 minutos en la primera división peruana.

Didier La Torre se convirtió en nuevo jugador de FC Emmen

Cerca del Ajax

Sergio Peña anotó el gol de esta victoria importante del Emmen FC ante Utrecht. Su equipo venía de una pésima marca registrada y ahora ha tomado un interesante impulso para salvarse de la baja. Este equipo no había ganado un solo partido en toda la temporada hasta la quincena de febrero y ahora ya suma dos al hilo. Peña recurrentemente se convierte en la figura de este cuadro y ayer, con un remate en primera, volvió a ganarse al afecta de los hinchas de su club.

Pero este jugador de la selección peruana no solo fue seguido por los scouting del Emmen FC. Durante su pase por el Granada de España, su representante Carlos Gonzales, recibió muchas lllamadas de clubes holandeses que le habían hecho profundo seguimiento al volante. Y uno fue el Ajax de Holanda.

“El Emmen FC le hacía seguimiento desde hace mucho tiempo a Sergio. Él ha estado siendo muy bien considerado en el fútbol holandés, porque muchos saben que tuvo la oportunidad de llegar directamente al Ajax desde el Granada”, agrega Gonzales.

El cuarto peruano en el Emmen FC es Jean Pierre Rhyner. Él no es representado por Gonzales, aunque los directivos sí le pidieron referencias. Allí fue clave la opinión de Araujo y Peña. Las consultas, según Gonzales, no eran futbolísticas, sino “de relaciones personales”. Eso ayudó a que se complete el póquer de compatriotas en este golpeado club. El Emmen FC no la pasa bien en esta temporada, pero esos colores blanquirrojos hacen inevitable el sentido de pertenencia. Es cierto que es el equipo que más partidos ha perdido en Holanda, sin embargo aún le quedan 9 partidos para rebelarse ante la fatalidad. Peña, Araujo, La Torre y Rhyner quieren evitar que Holanda sea para ellos un país bajo.

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

Sergio Peña anotó un golazo con el FC Emmen