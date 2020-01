JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ / “LA NACIÓN”, GDA

Con los primeros días del año arranca también la nueva temporada del tenis internacional. Como es habitual, la cita empieza en territorio oceánico, ya con la mira puesta en el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia, que comenzará el 20 de enero (la noche del 19 en Sudamérica).

Sin embargo, para el 2020, hay una novedad importante. La gira empieza con un torneo nuevo, la Copa ATP, la gran apuesta que hizo la entidad que dirige el circuito masculino para darle pelea a la Copa Davis -manejada por la Federación Internacional, la ITF- en la categoría de tenis por equipos. Todavía está fresco el triunfo de España en la Caja Mágica de Madrid con un Rafael Nadal descollante... y ya hay otro torneo de naciones por delante. El interrogante asoma de inmediato: ¿pueden coexistir dos certámenes de características similares en la gira?

Con Novak Djokovic a la cabeza, la selección de Serbia buscará ser el primer campeón de la novedosa Copa ATP. (Foto: AFP).

La ATP no escatimó esfuerzos en la misión de darle atractivo a la nueva propuesta: repartirá premios por 15 millones de dólares y, a diferencia de la Copa Davis, dará puntos para el ránking. Australia sacrificó tres torneos de su gira (Brisbane, Sidney y Perth, sede de la extinta Copa Hopman) para convertirlos en sede del flamante certamen, que reúne a 24 equipos nacionales, cada uno de ellos integrados por cinco jugadores, en una prueba que comenzará el viernes 3 y tendrá su final el domingo 12. Allí estará también la Argentina, representada por Diego Schwartzman, Guido Pella, Juan Ignacio Londero, Máximo González y Andrés Molteni, más la presencia de Gastón Gaudio como capitán. ¿Por qué acudir con el mismo conductor de la Copa Davis? Schwartzman lo explicó: “Lo elegimos entre todos y pensamos que era lo más lógico para que mi coach (Juan Ignacio Chela) no tuviera que ser también el capitán de los otros jugadores. Gastón es la mejor opción para todos”.

El torneo se desarrollará con seis grupos de cuatro equipos cada uno, en los que habrá duelos todos contra todos. Cada grupo tendrá un ganador, y se sumarán los dos mejores segundos para acceder a las eliminatorias de cuartos de final. El formato de cada serie es similar al de la Copa Davis: dos singles al mejor de tres sets y un dobles, con super tie-break en este último caso si hay igualdad tras los dos primeros parciales. Y como se ha hecho costumbre en los grandes torneos, habrá una sesión diurna y otra nocturna. ESPN transmitirá los principales encuentros en nuestro país.

Argentina compartirá el Grupo E junto con Austria (liderado por Dominic Thiem), Croacia y Polonia, en una zona con sede en Sidney. El estreno será el viernes 3 por la noche, cerca de las 20 de nuestro país (las 10 del sábado, hora local), frente a Polonia. En el primer cotejo, Guido Pella se medirá con Kamil Majchrzak; a continuación, Diego Schwartzman lo hará con Hubert Hurkacz, y el cierre será con el dobles.

En la segunda fecha, el rival será Austria. Desde las 3.30 del lunes 6, Pella se enfrentará con Dennis Novak; luego, Schwartzman afrontará un duelo estelar contra Thiem, para finalizar con el dobles. En la madrugada del miércoles 8, la Argentina se medirá con Croacia: Pella vs. Marin Cilic (desde las 3.30), Diego Schwartzman vs Borna Coric y el dobles. Los cuartos de final empezarán el jueves 9. El orden completo de juego está disponible aquí.

El torneo también cuenta con el apoyo de los dos mejores del mundo: allí estará Nadal para liderar a España, y Novak Djokovic al frente de Serbia. Otros destacados: Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime y Dennis Shapovalov, Alex de Miñaur y Nick Kyrgios, Daniil Medvedev y Karen Khachanov, Gael Monfils y Benoit Paire, y Fabio Fognini... Para todos los casos, el ranking empleado para confeccionar las series es el del 13 de diciembre pasado. Más allá de las figuras, el torneo cuenta con muchos jugadores (118), y una gran parte de ellos están semirretirados o lejos del circuito mayor y actúan en los challengers o futures.

En cuanto al reparto de premios, también está claramente especificado: el jugador 1 de cada equipo recibirá un fijo por participar, que será ligeramente mayor al del segundo jugador, y ambos cobrarán algo más que los otros tres integrantes de la formación, y luego cada jugador recibirá ingresos adicionales de acuerdo a cada victoria que logre y según la instancia del torneo en la que la consiga. Por ejemplo, el primer singlista del campeón recibirá 290.400 dólares sólo por ganar su encuentro en la final; el segundo singlista recibirá US$ 204.000 si vence en el cotejo de la serie decisiva, y al dobles ganador en la final le tocan 61.800 dólares.

En cuanto a los puntos, el ganador puede llegar a acumular hasta un máximo de 750 para el ránking, de acuerdo con el valor de las victorias conseguidas en la etapa de grupos y también influirá el ránking del adversario; cuanto mayor sea el nivel del vencido, más valiosa puede ser la cosecha para el ganador.

Desde luego, habrá ausentes. Suiza decidió no concurrir, y por eso no estarán Roger Federer ni Stan Wawrinka; Federer, vale recordarlo, realizó una extensa gira después del Masters que incluyó varias exhibiciones en Latinoamérica -incluido nuestro país- y otras actividades protocolares, por lo que terminó la temporada bastantes después que el resto. Por lesiones en los últimos días desistieron de jugar Andy Murray y Kei Nishikori. No obstante, el torneo cuenta con varios nombres importantes. Se trata de una apuesta fuerte y con la vista en el largo plazo: la Copa ATP no tiene la historia ni la tradición de la Copa Davis, pero sí ofrece premios importantes para muchos jugadores (hay seis equipos más) y también puntos en juego; atrapó además un tramo valioso del calendario, en el comienzo de la temporada, antes de un Grand Slam y con los jugadores frescos, mientras que la Ensaladera se juega al final del año, cuando muchos llegan agotados a la última cita. Se verá con el tiempo si las dos competencias pueden convivir o las piezas siguen moviéndose, dentro de un almanaque abarrotado de torneos, con mucho dinero y prestigio en juego.

LAS LLAVES

Grupo A (en Brisbane): Serbia, Francia, Sudáfrica, Chile

Grupo B (en Perth): España, Japón, Georgia, Uruguay

Grupo C (en Sidney): Bélgica, Gran Bretaña, Bulgaria y Moldavia

Grupo D (en Perth): Rusia, Italia, Estados Unidos y Noruega

Grupo E (en Sidney): Austria, Croacia, Argentina y Polonia

Grupo F (en Brisbane): Alemania, Grecia, Canadá y Australia