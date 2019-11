[EN DIRECTO] Manchester United vs. Sheffield United EN VIVO vía ESPN: por la fecha 13° de la Premier League [ONLINE]

Manchester United vs. Sheffield United EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE sigue el partido de este domingo 24 de noviembre por la jornada 13° de la Premier League en el estadio Bramall Lane desde las 11:30 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN.

El duelo entre Manchester United y Sheffield United será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define las posiciones en la Premier League.

Manchester United vs. Sheffield United se enfrentan en la Premier League. (Foto: AFP)

Los ‘Diablos Rojos’ buscarán una nueva victoria en el campeonato y, de paso, intentarán escalar en la tabla de posiciones. Por su lado, los ‘Sables’ quieren meterse a los puestos de torneo europeos en el duelo del domingo 24 de noviembre.

Los ‘Red Devils’, que se fueron al receso por la jornada de FIFA con un triunfo sobre Brighton (3-1) en casa, no podrán contar con Scott McTominay ni Paul Pogba. Ambos volantes estarán fuera por algunos días más.

Luke Shaw y Nemanja Matic se entrenaron con el primer equipo durante estos días. No obstante, el entrenador Ole Gunnar Solskjaer todavía no puede utilizar a los dos futbolistas porque no están al ciento por ciento.

“Es una brecha clara en la liga entre los cuatro primeros y no sé cuántos equipos dentro de un rango de tres o cuatro puntos. Ahora se trata de la consistencia", expresó el estratega del Manchester United en la antesala.

Por su lado, Sheffield United realizaría modificaciones en la última línea. John Egan está en evaluación por problemas en la cabeza. Mientras que el portero Dean Henderson -en calidad de cedido- no es elegible, entonces Simon Moore debutaría en el arco.

“Ha sido fantástico desde que ingresó al club. Fue enorme para nosotros en la temporada de la Liga Uno. Ha sido paciente, pero esperará contra el United", declaró el técnico Chris Wilder sobre el guardameta Moore.

Manchester United vs. Sheffield United: horarios del partido

México 10:30 a.m.

Perú 11:30 a.m.

Ecuador 11:30 a.m.

Colombia 11:30 a.m.

Bolivia 12:30 p.m.

Venezuela 12:30 p.m.

Argentina 1:30 p.m.

Chile 1:30 p.m.

Paraguay 1:30 p.m.

Uruguay 1:30 p.m.

Brasil 1:30 p.m.

España 5:30 p.m.

Manchester United vs. Sheffield United: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Williams, Matic, Pereira, Fred, James, Martial, Rashford.

Sheffield United: Moore; Basham, Egan, O’Connell, Baldock, Stevens, Fleck, Norwood, Lundstram, Mousset, McGoldrick.

Manchester United vs. Sheffield United: ¿cómo llegar al estadio?