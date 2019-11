Olimpia vs. Cerro Porteño EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO disputarán una vez más el superclásico del fútbol de Paraguay cuando se miden este domingo 24 de noviembre (3:00 p.m. VER Transmisión EN VIVO y ONLINE por Tigo Sports) en el estadio Manuel Ferreira por la jornada 17° del Torneo Clausura 2019.

A falta de culminar seis fechas del fútbol de Paraguay, y con 18 puntos en juego, Olimpia es el líder absoluto del certamen con 41 unidades; aunque, está seguido por Libertad, segundo, y Cerro Porteño, tercero, con 37 y 31 puntos respectivamente. Por tal razón, el superclásico de Paraguay tiene un valor adicional al de la victoria ante el rival de siempre: la lucha por la cima del certamen nacional.

Si el club Cerro Porteño vence al plantel de Olimpia habrá ganado el Superclásico del fútbol de Paraguay y conseguirá recortar a siete unidades la ventaja que le lleva. Además, estirará sus opciones de tentar el campeonato a falta de quince puntos por disputarse.

“El estilo no cambia. Uno no puede desestimar lo que ha logrado hasta el momento, el equipo tiene que salir a atacar y defender. No le doy importancia a una sola fase, la idea es ser protagonista en ambas”, comentó el entrenador de Cerro Porteño, Víctor Bernay.

Olimpia, con el camino más fácil a la obtención del título del clausura, le basta con ganar a Cerro Porteño y mantener la regularidad que ha venido mostrando a lo largo del torneo. Con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo, el cuadro dirigido por Daniel Garnero, rebosante de seguridad, brindó el once para el partido.

“Después de mucho tiempo pudimos tener al plantel a disposición y eso es muy bueno. La semana previa al clásico siempre son especiales, la gente te lo hace sentir así. Hay mucha motivación por el partido y eso es muy lindo", sostuvo el técnico de Olimpia Daniel Garnero.

Olimpia: Alfredo Aguilar, Sergio Otálvaro, José Leguizamón, Antolín Alcaraz, Maximiliano Olivera, Alejandro Silva, Rodrigo Rojas, Richard Ortiz, William Mendieta, Erik López y Roque Santa Cruz

Cerro Porteño: Juan Pablo Carrizo; Juan Patiño, Marcos Cáceres, Fernando Amorebieta; Alberto Espínola, Mathías Villasanti, Víctor Cáceres, Ángel Cardozo Lucena, Santiago Arzamendia; Fernando Ovelar y Nelson Haedo Valdez.