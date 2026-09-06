Por Redacción EC

Bastian Arévalo tuvo un destacado estreno en el Mundial Junior de Surf 2026, que se desarrolla en El Salvador, al imponerse en el heat 28 de la categoría masculina Sub-18.

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