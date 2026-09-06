Bastian Arévalo tuvo un destacado estreno en el Mundial Junior de Surf 2026, que se desarrolla en El Salvador, al imponerse en el heat 28 de la categoría masculina Sub-18.

El surfista peruano acumuló 11.83 puntos durante su manga, superando al panameño Gabriel Cabrera, quien terminó segundo con 6.97 unidades, mientras James Kusitino, de Fiyi, fue tercero con 6.40 puntos.

El resultado permite al peruano avanzar a la segunda ronda de la competencia internacional, donde buscará repetir actuaciones destacadas.

El Mundial Junior 2026 cuenta con la participación de surfistas de 56 países y se desarrolla en las playas La Bocana y El Sunzal.