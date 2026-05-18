Por Fernanda Huapaya

En apenas cuatro días de arribo en el Perú, Stefano Peschiera tuvo reuniones en el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Educación, IPD y Congreso de la República, por mencionar algunas entidades. El reconocido velerista olímpico peruano conversó en exclusiva con Juego en Corto de El Comercio sobre el Centro de Alto Rendimiento en Paracas que continúa impulsando y confirmó que continuará compitiendo teniendo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 como su próxima gran meta.

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