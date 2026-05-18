En apenas cuatro días de arribo en el Perú, Stefano Peschiera tuvo reuniones en el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Educación, IPD y Congreso de la República, por mencionar algunas entidades. El reconocido velerista olímpico peruano conversó en exclusiva con Juego en Corto de El Comercio sobre el Centro de Alto Rendimiento en Paracas que continúa impulsando y confirmó que continuará compitiendo teniendo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 como su próxima gran meta.

Medallista fue la voz de todos los atletas del país.

-¿A qué te dedicas en Estados Unidos?

Muchos ya conocen que logré estudiar en una universidad becado en Estados Unidos, a la par de eso tenía como meta lograr clasificar a los Juegos Olímpicos y luego conseguir una medalla, que afortunadamente lo pude lograr. Ahora continúo estudiando y estoy haciendo un MBA en Administración de Empresas.

-¿Qué fue lo más determinante para tu competencia de alto nivel?

En Tokio 2020 el aspecto mental fue lo que me traicionó. Vengo trabajando la resiliencia mental hace tiempo. Al final, me di cuenta de que había controlado todas las variables, pero no el aspecto mental que es lo que te hace competir con confianza.

Empecé a navegar por mí mismo. Antes navegaba por el IPD, por mis auspiciadores, por mi familia o por el Perú, pero no necesariamente para hacerme feliz a mí mismo. Para Paris 2024 decidí cambiar ese enfoque. La mentalidad cambió totalmente. Me sentía un Ronaldinho jugando (risas)”.

Stefano Peschiera reveló que participará en los Juegos Olímpicos 2028. (Foto: Getty Images) / Johnny Fidelin

-Tras ganar la medalla de bronce en París 2024 no descartaste tu retiro de la vela, ¿piensas en Los Ángeles 2028?

Confirmo que tengo planificado ir a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

-¿En qué crees que debe mejorar el perfil del deportista nacional?

Hay un problema sistémico y cultural en nuestro país porque estamos acostumbrados a crecer pensando que ya nacimos en una desventaja. Y yo, por ejemplo, tenía una desventaja presupuestal en comparación con otros competidores, pero no puedes estar perdiendo antes de empezar. Sería una mentalidad mediocre.

-¿Te hace ilusión que los Juegos Panamericanos 2027 se realicen en Lima?

Recuerdo que la primera vez cargué la bandera y me cayó toda la presión en los Panamericanos 2019. Sin duda estar en tu país es otra cosa. Logré ganar el oro en los Juegos Bolivarianos y que haya sido en casa creo que hizo que lo sienta mejor incluso que haber ganado los Juegos Panamericanos en Santiago.

Stefano Peschiera viene de ganar la medalla de oro en los Bolivarianos 2025. (Foto: César Bueno) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO CesarBuenoO

-Centro de Alto Rendimiento de Vela en Paracas

El Perú es un país muy burocrático. Pasar cada proceso o permiso para obtener las tierras para construir el CAR es bastante complicado y requiere de procesos, la Federación lo viene trabajando. El tema es que cuando cambia el gobierno, empiezas de cero y no se es eficiente. Pero está bien y está encaminado.

El objetivo del CAR en Paracas es dejar un legado. En su momento le pedí a Dina Boluarte que no sea solo un lugar para que se practique, sino también masificarlo. Si incremento la muestra, podemos traer más medallas. El CAR está ajustado a la realidad del país. El tema no debe acabar conmigo, sino que continúe. Hoy en día estoy más preparado para debatir en política. Siento una responsabilidad como deportista, porque la vida está llena de objetivos y retos. Hay que priorizarlos y hacer sacrificios.

Asimismo, cabe recordar que en los últimos días Peschiera también se reunió con el presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, y la congresista Diana Gonzales, con el fin de solicitar la priorización del Proyecto de Ley N.° 9336/2024-CR. Esta iniciativa plantea modificar la Ley N.° 30479, Ley de Mecenazgo Deportivo, con el fin de incorporar incentivos tributarios en el marco de los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

En tal sentido, esta propuesta busca modernizar el mecanismo actual de apoyo privado para hacerlo más eficiente, permitiendo que los recursos lleguen de manera directa a los deportistas. En esa línea, solicitaron al titular del Parlamento y a su bancada, Fuerza Popular, su mediación para que la iniciativa sea aprobada en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, presidida por el congresista Víctor Flores, y posteriormente sea debatida en el Pleno del Congreso.

Stefano Peschiera logró una medalla de bronce en París 2024. (Foto: IPD)

El lado B de Peschiera

Tras arribar a Lima luego de haber ganado la medalla de bronce en Juegos Olímpicos París 2024, uno de los grandes reconocimientos que tuvo el velerista peruano fue en su segunda casa: Estadio Monumental. Es de conocimiento público que Peschiera es hincha de Universitario de Deportes, pero pocos conocen que también tuvo un recorrido como futbolista amateur.

”Yo jugaba fútbol. Era competitivo en todo lo que me pusieran y encontraba la manera, vela quizá fue lo más difícil de encontrar por cómo ganabas. Pero el fútbol también siempre estuvo ahí”, indicó Peschiera.

En tanto a su pasado en el campo de fútbol, agregó: “A los 16 años jugué para un equipo de tercera división que ahora ya ni sé cómo se llama, pero recuerdo que tenía mi carta pase. Jugué para cumplir con la cuota sub-21 en ese entonces, así sean los últimos 10 minutos de partido”.

En tanto a su destreza como futbolista, Peschiera indicó que, si bien en aquella época jugaba como delantero, a día de hoy, en ‘pichangas’ informales se siente más cómodo jugando como extremo. “Soy rápido, me gusta mucho jugar en la banda en campeonatos de exalumnos, por ejemplo”.

Universitario felicitó al medallista de bronce Stefano Peschiera, uno de sus hinchas más ilustres.

El once ideal ’crema’

Como futbolista aficionado e hincha de Universitario de Deportes, Stefano Peschiera no tiene duda alguna en poner nombre por nombre a su once ideal del equipo ‘crema’.

“Jugaría con un 4-4-2. En el arco colocaría a José Carvallo, en la línea defensiva coloco a Renzo Revoredo, Carlos Galván, Williams Riveros; en el mediocampo a Andy Polo, ’Ñol’ Solano, Rainer Torres, José Carabalí y como doble punta a ‘Lolo‘ Fernández y Donny Neyra.

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