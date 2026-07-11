Conor McGregor vs. Max Holloway se enfrentan en el T-Mobile Arena de Las Vegas este sábado 11 de julio del 2026. Tras trece años de espera ambos luchadores se volverán a ver las caras en el octógono. En el 2013 el irlandés se llevó la victoria en las tarjetas. Ahora todo ha cambiado, cinco años de inactividad podrían ser perjudiciales para McGregor. ¿Qué canales transmiten la pelea de Conor McGregor EN VIVO? Conoce en qué canales ver la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Conor McGregor vs. Max Holloway EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online la pelea entre Conor McGregor vs. Max Holloway EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 11 de julio del 2026 desde el T-Mobile de Las Vegas.
Para Perú, la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway será transmitida a través de Paramount+ por streaming. En México míralo por Paramount+.
La pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway será televisada por Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia.
En España, la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway, será transmitida a través de HBO Max. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir la pelea a través de CBS y Paramount+.
¿A qué hora pelea Conor McGregor vs. Max Holloway por UFC 329?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 00:00 horas del domingo
- Chile / Bolivia / Venezuela: 23:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 22:00 horas.
- México: 21:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 23:00 horas.
- España: 5:00 horas del domingo
¿Qué canal TV transmite Conor McGregor vs. Max Holloway EN VIVO por UFC 329?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|10:00 PM
|Paramount+
|México
|9:00 PM
|Paramount+
|Estados Unidos
|11:00 PM
|Paramount+ y CBS
|Argentina
|00:00 AM
|Paramount+
|Ecuador
|10:00 PM
|Paramount+
|Colombia
|10:00 PM
|Paramount+
|Chile
|11:00 PM
|Paramount+
|Venezuela
|11:00 PM
|Paramount+
|Bolivia
|11:00 PM
|Paramount+
|Uruguay
|00:00 AM
|Paramount+
|Brasil
|00:00 AM
|Paramount+
|Paraguay
|00:00 AM
|Paramount+
|Puerto Rico
|11:00 PM
|Paramount+
|Nicaragua
|9:00 PM
|Paramount+
|Guatemala
|9:00 PM
|Paramount+
|Costa Rica
|9:00 PM
|Paramount+
|República Dominicana
|9:00 PM
|Paramount+
|Honduras
|9:00 PM
|Paramount+
|El Salvador
|9:00 PM
|Paramount+
|España
|5:00 AM
|HBO Max
Horario, TV y dónde ver en vivo Conor McGregor vs. Max Holloway por UFC 329
- Fecha: Sábado 11 de julio del 2026
- Pelea: Conor McGregor vs. Max Holloway
- Hora: 21:00 (MEX); 23:00 ET (USA); 22:00 (PER/COL/ECU); 00:00 (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: CBS y Paramount+
- Streaming: Paramount+
- Lugar: T-Mobile de Las Vegas
¿En qué canal transmiten Conor McGregor vs. Max Holloway EN VIVO hoy por UFC 329 en Perú?
En Perú, la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway por UFC 329 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Conor McGregor vs. Max Holloway EN VIVO hoy por UFC 329 en México?
En México, la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway por UFC 329 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Conor McGregor vs. Max Holloway EN VIVO hoy por UFC 329 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway por UFC 329 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Conor McGregor vs. Max Holloway EN VIVO hoy por UFC 329 en Argentina?
En Argentina, la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway por UFC 329 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Conor McGregor vs. Max Holloway EN VIVO hoy por UFC 329 en Colombia?
En Colombia, la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway por UFC 329 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Conor McGregor vs. Max Holloway EN VIVO hoy por UFC 329 en Ecuador?
En Ecuador, la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway por UFC 329 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Conor McGregor vs. Max Holloway EN VIVO hoy por UFC 329 en Chile?
En Chile, la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway por UFC 329 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Conor McGregor vs. Max Holloway EN VIVO hoy por UFC 329 en Venezuela?
En Venezuela, la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway por UFC 329 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Conor McGregor vs. Max Holloway EN VIVO hoy por UFC 329 en Bolivia?
En Bolivia, la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway por UFC 329 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Conor McGregor vs. Max Holloway EN VIVO hoy por UFC 329 en Paraguay?
En Paraguay, la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway por UFC 329 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Conor McGregor vs. Max Holloway EN VIVO hoy por UFC 329 en Uruguay?
En Uruguay, la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway por UFC 329 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Conor McGregor vs. Max Holloway EN VIVO hoy por UFC 329 en Honduras?
En Honduras, la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway por UFC 329 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Conor McGregor vs. Max Holloway EN VIVO hoy por UFC 329 en Guatemala?
En Guatemala, la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway por UFC 329 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Conor McGregor vs. Max Holloway EN VIVO hoy por UFC 329 en Costa Rica?
En Costa Rica, la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway por UFC 329 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Conor McGregor vs. Max Holloway EN VIVO hoy por UFC 329 en El Salvador?
En El Salvador, la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway por UFC 329 se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Conor McGregor vs. Max Holloway EN VIVO hoy por UFC 329 en España?
En España, la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway por UFC 329 se transmitirá EN VIVO por HBO Max, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- HBO Max
¿En qué canal transmiten Conor McGregor vs. Max Holloway EN VIVO hoy por UFC 329 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway por UFC 329 se transmitirá EN VIVO por Paramount+ y CBS, señal que posee los derechos exclusivos de la UFC.
- Paramount+
- CBS
¿Cuándo pelea Conor McGregor vs. Max Holloway por UFC 329?
La pelea entre McGregor vs. Max Holloway se realizará el sábado 11 de julio del 2026 en el T-Mobile de Las Vegas.
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