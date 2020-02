Independiente Medellín vs. Atlético Tucumán EN VIVO ONLINE | Sigue el partido por la fase 3 de la Copa Libertadores 2020 que se disputará este martes, desde las 7:30 de la noche (hora peruana), en el estadio Atanasio Girardot. La transmisión del encuentro estará a cargo de Fox Sports.

Después de un prometedor inicio de temporada, las alarmas se prendieron temprano en el Independiente Medellín, que probará el alcance de su poderío ante Atlético Tucumán por el pase a la fase de grupos del torneo. El ‘poderoso de la montaña’ recibirá al ‘Decano’ en el partido de ida de la llave.

DIM vs. Atlético Tucumán | Horarios:

18:30 horas - México

19:30 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos

20:30 horas - Venezuela, Bolivia

21:30 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile

00:30 horas del miércoles - Reino Unido

01:30 horas del miércoles - España, Alemania, Italia, Francia

El DIM dejó en el camino al Táchira en la segunda fase del torneo. Y lo hizo con insospechada angustia, cuando se creía que después de golear en casa (4-0) en la ida, el partido de vuelta sería menos que un trámite. Pero en San Cristóbal se complicó, jugó mal y terminó cediendo dos goles para un global de 4-2. Un marcador que desdibujó la superioridad que exhibió en el primer lance. “Estoy preocupado por mi equipo”, alertó el técnico paraguayo Aldo Bobadilla.

¿Exageraba? No, al menos no a la luz de los últimos resultados. De regreso al campeonato colombiano, cayó otra vez por 2-0 esta vez frente al América de Cali el sábado último, y cayó a la duodécima casilla entre 20 equipos. “Veníamos muy bien y en las últimas dos fechas no hemos estado finos con la pelota”, explicó el estratega.

El DIM apenas tendrá tiempo para reponerse del bajón deportivo. El martes deberá vencer al Tucumán para ir tranquilo al desquite. “Se nos viene un duelo crucial y tenemos las armas para afrontarlo. Vamos siempre al frente”, se entusiasmó Bobadilla. El conjunto colombiano espera volver a su mejor versión, con hombres como Javier Reina, volante incisivo y goleador, y el delantero Juan Caicedo.

Independiente Medellín avanzó a la tercera fase de la Copa Libertadores pese a perder 2-0 ante Táchira.

Atlético Tucumán se mantiene con vida en la Libertadores gracias a su figura, el experimentado portero Cristian Lucchetti. El jugador de 41 años se lució en la definición por penales frente al The Strongest de Bolivia. Atajó dos cobros y convirtió el suyo para darle el boleto a su equipo, que perdió en la ida por 2-0 y empató en la vuelta para dejar todo a la suerte de los doce pasos. “Viene un compromiso durísimo, pero trataremos de estar a la altura”, comentó en pasados días a la prensa el argentino.

El equipo que dirige Ricardo Zielinski volverá a cerrar de local, pero confía en hacer mejor las cosas en el primer duelo para ahorrarse el dramatismo de la pasada definición. El técnico argentino elogió a los colombianos. “Nos toca el DIM, un equipo que viene de hacer muy bien las cosas. Ganó 4 a 0 de local. Esperemos hacer un buen partido”, dijo el ‘ruso’ Zielinski.

El ‘Decano’ es un equipo que contraataca bien, pero que suele fallar en la última jugada. En la Superliga Argentina marcha en la casilla 13 entre 24 equipos, ya sin opciones de pelear por el título, por lo que espera encontrar consuelo metiéndose en la fase de grupos en la Libertadores.

La revancha está pactada para el 25 de febrero en el estadio Monumental José Fierro de Tucumán y el vencedor se sumará al Grupo H de la Libertadores, que conforman Boca Juniors, Libertad de Asunción y el Caracas FC.

DIM vs. Atlético Tucumán | Posibles alineaciones:

Independiente Medellín: Andrés Mosquera - Didier Delgado, Jesús David Murillo, Andrés Cadavid, Yulián Gómez - Adrián Arregui, Larry Angulo, Andrés Ricaurte, Javier Reina, Maicol Balanta - Juan Fernando Caicedo. DT: Aldo Bobadilla.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti - Marcelo Ortiz, Guillermo Ortiz, Yonathan Cabral y Dylan Gissi - Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Ariel Rojas y Leonardo Heredia - Javier Toledo y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

