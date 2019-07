‘Fuerte’ Barzola: “Sentía que tenía que mejorar, por eso he hecho varios cambios”

El peleador peruano Enrique ‘Fuerte’ Barzola entrará el próximo 10 de agosto a la jaula de UFC en Montevideo, Uruguay, por octava vez. Afirma que buscará una victoria contundente y espera, en el mediano plazo, enfrentar a un peleador del ‘top 15’ de su división, los pesos pluma (65,7 kg).

El ‘Fuerte’, ganador de la segunda temporada del reality TUF Latinoamérica, confirma también que desde este combate, contra el estadounidense Bobby Moffett, representará al American Kickboxing Academy (AKA) y narra los motivos de este cambio.

–Después de cuatro triunfos consecutivos en casi tres años sufriste una derrota en marzo, ¿qué lección crees que te dejó ese combate?

En cada pelea aprendes nuevas cosas, sea cual sea el resultado. Creo que mi oponente hizo una buena estrategia y me ganó por eso, no por haberme hecho más daño. Sentí que era más fuera, pero lamentablemente para mí él hizo una buena estrategia.

–Semanas después de esa pelea dejaste el equipo American Top Team (ATT) y vi fotos de tus entrenamientos en American Kickboxing Academy (AKA)…

Yo sentía que tenía que mejorar como peleador. Por eso he hecho varios cambios en mi campamento.

–¿Eso significa que ahora representas a AKA?

Sí, estoy ya cuatro semanas en AKA [en San José California, ATT está en Florida], este es un campamento muy fuerte. Gracias a Dios me he juntado con un ‘coach’ [entrenador] muy bueno, con mucha experiencia. Aquí Hay grandes peleadores como Khabib [Nurmagomedov], [Luke] Rockhold, [Gabriel] ‘Moggly’ Benítez, entre otros. Tengo un ‘coach’ muy experimentado y, sobre todo, una gran persona. Estoy mejorando mucho.

–¿Este cambio obedece solo a motivos deportivos?

Fue por muchas cosas: por el ‘coach’, el gimnasio… me siento con más hambre como peleador. Hablé con ‘Conan’ Silveira [entrenador en ATT] y lo tomó de buena forma. Me dijo que no había problemas y me deseó buena suerte.

–Llevabas algunos años viviendo en la Florida, ¿te ha costado adaptarte a la vida en California?

He rentado un cuarto y estoy caminando siete minutos para llegar al gimnasio. Las cosas son mucho más caras, pero estoy aquí porque necesito mejorar como peleador. Mi objetivo es ser el mejor del mundo y por eso hago este sacrificio.

–¿Y la adaptación al equipo?

Un peleador tiene que buscar el lugar correcto para su bien, para su visión, para su trabajo. El gimnasio es tu centro de trabajo y tienes que ver el lugar correcto para que estés siempre mejor y tengas buenos resultados. Eso fue lo que hice.

–En las últimas entrevistas me dijiste que buscarías noquear a tus oponentes, ¿sigues con esa idea en mente?

Yo siempre veo la manera de ganar contundentemente, ya sea por nocaut, sumisión o decisión. Los oponentes también se preparan para esto. Por ejemplo, a mí jamás me han noqueado ni sometido.

–¿Y en qué te estás enfocando en esta nueva etapa?

Estoy mejorando bastante mi boxeo, estoy conociendo mis fortalezas. Sé que mi lucha es muy fuerte, pero ahora estoy conociendo mis fortalezas en el boxeo, estoy mejorando con el profesor [Javier] Carvajal [entrenador de boxeo en AKA]. Obviamente, no dejando la lucha y las sumisiones. Estoy en un lugar donde he venido a aprender y a sacar lo mejor de mí.

–Se acerca el 10 de agosto, ¿ya estás preparando la estrategia para la pelea contra Bobby Moffett?

Sé que será un choque de estilos. Creo que será una pelea arriba [intercambiando golpes], pero cuando él sienta que soy más rápido, va a buscar al derribo. Le tengo preparadas muchas cosas ahí: rodillas voladoras, ganchos. He estado trabajando mucho en eso.

–Siempre has dado pronósticos para tus peleas…

Yo quiero noquearlo. Estoy trabajando para meter una buena mano, conectando bien a su mentón, no dejando mi agresividad, mi poder y resistencia física.

–¿Cómo estás preparándote mentalmente para volver a la jaula?

En mi mente siempre digo que la victoria va a ser mía. Estoy 100% seguro de mi trabajo y que voy a dejar lo máximo en la jaula. Voy a buscar ganar contundentemente ganar la pelea. Estoy motivado y con hambre de victoria. Estoy en un buen lugar para conseguir mi meta, que es ser campeón del mundo.

–¿Cuál es el plan para lo que resta del año?

Quiero ganar esta pelea en Uruguay y quizá pelear, y obviamente ganar, en noviembre o diciembre para cerrar el año con tres peleas. Quiero ganar y pedir a un top, creo que ya me lo merezco y espero la oportunidad para demostrar que tengo la capacidad para enfrentarme a los mejores.

–Hace unos días se generó un debate por un post de Jon Jones acerca de cuánto debe un peleador pagarle a su mánager, ¿cuál es tu posición?

Un manager no solo debe recibir un correo y confirmar tus peleas, su trabajo es conseguir beneficios para el peleador. El peleador es quien sube a la jaula, recibe los golpes y sufre las lesiones. Esto es un deporte muy riesgoso. Yo pienso que sería justo pagar entre 5% y 10%. Acá yo pago un buen precio y me siento bien, cómodo.

–¿Trabajas actualmente con un mánager?

Ahora trabajo con gente aquí en Estados Unidos, pero no me cobran nada. Solo pago mis ‘coaches’ y al gimnasio, nada más. Estoy cómodo reamente, me siento muy bien. Hablo directamente con UFC y por ahora no me interesa tener un mánager. Estoy buscando un mánager, pero que sea muy bueno y que me ayude a mejorar muchas cosas a futuro.