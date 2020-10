Conforme a los criterios de Saber más

“¡Deja trabajar por favor. ¿Qué te pasa?!”, fue el único grito de indignación de Juan Carlos Oblitas al cuarto árbitro durante el Perú-Brasil en el Nacional. El director deportivo de la FPF entiende de protocolos y de manuales de comportamiento, pero su calentura alcanzó los máximos niveles cuando el juez Julio Bascuñán cobró el segundo penal para Brasil sin consultar al VAR, y cuando expulsaron a Carlos Cáceda, quien estaba en el banco de suplentes. “Ha sido indignante”, me dice Oblitas ahora con más tranquilidad. En esta entrevista, el ‘Ciego’ analiza la cuestionada actuación de Bascuñán y ratifica la urgencia de un reclamo formal desde los altos mandos de la FPF hacia FIFA y Conmebol.

-¿Cómo mantener la calma que nos pide Ricardo Gareca después del arbitraje de Bascuñán?

Ricardo estuvo en lo correcto, esa es su función, tratar que el grupo “no pise el palito”. Nosotros debemos centrarnos en jugar los próximos partidos, Ricardo sabe que estamos en lo correcto y que jugando así vamos a estar muy cerca de sacar puntos. Que esto que nos ha sucedido no nos desconcentre. Que los encargados de esta parte dirigencial hagan que el tema de los arbitrajes funcione. Ricardo tiene una claridad que este grupo ha entendido, lo único que le ha molestado es la expulsión de Carlos (Zambrano). Nosotros no podemos jugar con diez hombres y menos con Brasil.

-¿Está demorando mucho el reclamo formal que se debe presentar a Conmebol y FIFA?

Yo creo que ya tendríamos que ir preparando algo y reaccionar lo más pronto posible. Lo que toca es un reclamo formal, firme y sereno. Que deje en claro lo que ha sucedido acá, no sé muy bien cómo irá ese tema porque no nos compete directamente.

-¿Coincides que el VAR en Sudamérica es totalmente fallido?

Creo que también es un tema de personalidad de los árbitros, porque el VAR corrige los errores del árbitro. Posiblemente hay árbitros, y uno de ellos es este tipo Bascuñán, que no quieren que observen sus errores. Lo que me extraña de Bascuñán es que haya usado el VAR, sobre todo, en acciones que podrían favorecer a Brasil y no acciones que podían favorecer a Perú. Eso fue más que notorio. El VAR fue muy mal empleado en la Copa América, recuerda las demoras que hubo. En la Copa Libertadores ha sido igual. Hemos empezado las Eliminatorias con problemas, nuestro partido ha sido catastrófico al igual que en el Chile-Uruguay. El VAR es parte del equipo arbitral, es un mismo grupo, pero ayer no parecía así. Si te pones a ver, los árbitros del VAR eran chilenos, el cuarto hombre era boliviano y los del VAR eran bolivianos.

-¿Entonces lo de Bascuñán fue un tema de ego?

Lo digo en general, en el partido Ecuador-Uruguay se paralizó el juego por 6 minutos para consultar el VAR. Eso es inadmisible. El VAR, visto de esa manera, no sirve. Por eso dan ocho o siete minutos adicional. ¿Quién tiene que corregir eso? Pues la Comisión Arbitral de la Conmebol, que la comanda el brasileño Wilson Seneme.

-Lo más cuestionable de Bascuñán, entonces, fue que eligió algunas jugadas puntuales para verificar en el VAR y otras no. ¿Ese es un error de personalidad?

No, la personalidad me refería en general. Lo de Bascuñán ha sido otra cosa. En general, el árbitro sudamericano no entiende al VAR como una opción de rectificar errores.

-¿Entonces qué fue lo de Bascuñán? ¿Cómo se puede calificar?

Como un arbitraje pésimo. No seamos ingenuos, lo de Bascuñán fue un arbitraje maliciosamente tendencioso, desde todo punto de vista. Él venía precedido de varios problemas, tú lo acabas de escribir en un artículo. Entonces ¿quién lo programa? Ha tenido problemas en Chile, River Plate lo veta, Messi lo critica. Mira la cantidad de periodistas de Argentina, Chile y del mismo Brasil que han criticado a Bascuñán. Yo he visto la transmisión brasileño y dicen que no fue penal de Zambrano a Neymar. Incluso en el primer penal, hay una mano de Neymar antes del jalón de Yotún. ¿Y el codazo de Richarlison a Trauco? Nadie dice que lo boten, pero que revise en el VAR. Lo de ayer, fue un arbitraje con un acciones que nos cortaron las alas.

-¿Cuál es la jugada más polémica?

Sin duda la del segunda penal de Brasil, que además te marca el trámite final del partido. Luego viene la expulsión de Zambrano.

Julio Bascuñán utilizó el VAR para decidir la expulsión de Carlos Zambrano. (Foto: Reuters).

-¿Cómo evitar que este tema no desconcentre al equipo a menos de un mes del partido con Chile de visita?

Es un trabajo que tenemos que continuar con Ricardo. No ha terminado con el partido de ayer. El partido con Chile va a ser difícil, pero no creo que con una actuación arbitral de esta naturaleza. Igual vamos a enfrentarnos situaciones difíciles, lo que nos queda es convencernos de que debemos continuar las Eliminatorias como la hemos empezado. No somos brillantes, pero somos un equipo súper competitivo. Nos plantamos frente a Brasil, por momentos los neutralizamos y hasta los superamos. Y eso ya es decirte mucho. Sin embargo, si te encuentras con un arbitraje tendencioso y favorable al rival, es difícil. De todas maneras, no hay otra, debemos seguir en nuestra línea de trabajo.

-¿Desde hace cuánto tiempo no recuerdas un arbitraje así?

Desde hace muchísimo tiempo no veía algo de esa naturaleza.

-¿Comparable con lo de Arppi Filho en 1985?

Va por ahí, lo que pasa es que ahora lo he visto desde afuera y he sentido una frustración muy grande. Si tú miras el desempeño de los jugadores, el juego inteligente, la entrega, ver cómo preparó Ricardo el partido y ver una actuación tan mala del árbitro queda esa sensación. Pero ojo, todo esto es una opinión mía.

-¿Lo mínimo es pedir vetar a Bascuñán para Perú?

Yo iría mucho más allá. ¿Cómo se castiga a los árbitros? No programándolos, simple. Ya eso queda en manos de la Comisión de Arbitraje de la Conmebol o de la misma FIFA. No se puede permitir que este tipo arbitre otro partido. Igual es una opinión personal, dejemos de lado esta vez a la Federación.

-¿Estamos para competir un cupo mundialista?

Falta un largo camino, pero si seguimos jugando así es mucho más fácil sacar puntos y ganar. Estas Eliminatorias son brutalmente difíciles, te vas a enfrentar a equipos que pueden superiores a ti, a rivales directos. El problema es que hemos empezado recibiendo muchos goles. Me atrevo a decir, ya que Ricardo lo ha comentado. Y nos han anotado muchos goles de pelota parada, esto era algo que no nos estaba pasando hace mucho. Eso sí, también estamos anotando más goles.

-¿Crees que se ha comenzado a enrarecer el próximo partido con Chile?

No, saquemos a Chile de esta polémica a pesar de que Bascuñán sea chileno. El partido con Chile es un partido más, un Clásico y que se jugará sin gente. Chile también fue perjudicado en el partido con Uruguay. Lo que sí creo es que hubo una falta total de criterio en programar un árbitro del país que será nuestro próximo rival.

Perú vs Brasil: así despidieron a Julio Bascuñán a la salida del estadio

-¿Eso no estaba prohibido antes?

No lo sé realmente, pero nunca he visto que nos hayan programado algo así. ¿Qué le pasa a la Comisión de Arbitrajes? Los jueces auxiliares también fueron muy malos ayer, el cuarto hombre decidió expulsar a Cáceda que no estaba haciendo nada, al más bueno de todos. Cáceda le preguntó por qué lo echaron y le dijeron que “porque estaba fuera de su sitio”. Anoche hemos visto árbitros inexpertos junto a Bascuñán.

-¿Es demasiado accidentado este inicio de Eliminatorias para Perú?

Para todos, FIFA no ha previsto que el suelo iba a estar disparejo. Por primera vez estamos viendo que no se cedan a los jugadores, apelando a esa normativa de las cuarentenas en algunas ciudades y localidades. El Fair Play se va al diablo con eso, Brasil puede formar tres selecciones y si en esas tres está Neymar siempre será favorito. Ricardo ha dicho “estamos para preparados para las Eliminatorias”, pero lo dicen pensando en que puede llamar a todos los jugadores. Ahora no sabemos a quién podemos llamar.

-¿Aún es enigma entonces saber si contaremos con Edison Flores para noviembre?

Esa normativa de FIFA nadie la entiende, se ha complicado todo. Es difícil saber si podemos contar con él, con Callens y Reyna. Imagínate si otros estados allá cambian eso de su cuarentena.

-¿La ausencia de Flores complicó el trabajo de Trauco por izquierda en esta fecha doble?

Nos habíamos acostumbrado ver a Edison como titular. Después de su operación facial no sabíamos qué iba a pasar con él. Pero para noviembre va a estar recuperado. ¿Qué va a hacer FIFA ahora para poder contar con los jugadores? Si no cambian la normativa, los clubes se van a aferrar a eso. Entiendo que FIFA quiso hacer unas gestiones en Estados Unidos, para modificar sus disposiciones, pero dependemos de ellos.

-¿Jefferson Farfán se va a quedar trabajando durante este mes en Videna?

A mí me encantaría que Jefferson consiga equipo, pero con la fecha de noviembre tan cerca, prefiero que se quede en Lima y que haga un trabajo personalizado y especializado en la Videna. Jefferson jugó ante Brasil con toda la base del trabajo que se hizo con él en estos días. Y lo hizo de la mejor manera, hizo un trabajo muy bueno. Jefferson, ante Brasil, jugó inteligentemente, aguantó, compitió, tiene una capacidad técnica enorme. Está sin trajín de partidos, sin embargo, sus compañeros lo ayudaron.

-¿Podremos contar con un mejor Christian Cueva en noviembre?

Él ha acabado la fecha doble con un pequeño desgarro, si supera la lesión llegará mejor en noviembre. Pero Christian necesita rodaje de partidos, Farfán tiene una fortaleza física que lo ayuda a mantenerse en el campo. Con Paraguay, Cueva formó parte de un engranaje que funcionó bien.

-¿El mejor hallazgo reciente de Gareca es esta volante con tres jugadores?

A mí me encantó cómo paró el equipo, ya lo habíamos visto en la Copa América. Es una volante muy dúctil, cambia de un momento a otro en defensa y ataque. Y los tres chicos han crecido mucho, el que menos había jugado es Pedro Aquino, pero parece que tuviera más experiencia; Tapia ni hablar y Yotún es súper importante en el armado del equipo. Eso nos tiene tranquilos.

Eliminatorias a Qatar 2022: Ricardo Gareca y sus análisis tras el partido frente a Brasil

-¿Y qué nos deja intranquilos?

No es tanto la parte defensiva en juego, sino hay que evaluar por qué nos han hecho tantos goles de pelota parada. Eso no se dio en la Eliminatoria anterior.

-¿La expulsión de Zambrano es lo que más le molestó a Gareca?

Sí, eso fastidió mucho a Ricardo. Nosotros no podemos jugar con diez. Nunca y eso que tiene que entenderlo Carlos y entenderlo todos. Acciones como la de ayer, no queremos verla más en la selección. La molestia de Ricardo es válida y es la de todos nosotros.

-¿Crees que Paolo Guerrero pueda llegar a la fecha doble de marzo?

Espero que sí, pero esas lesiones son complicadas para hacer proyecciones. No podemos hacer futurologías, hasta los médicos pueden equivocarse.

-¿Leíste la entrevista a Lapadula donde desliza que podría aceptar jugar por Perú?

Lo único que espero es que Lapadula saque su DNI y saque su pasaporte. Y allí se verá si FIFA lo convierte en elegible, lo cual es más sencillo hoy con esta nueva normativa. El DNI tiene que tramitarlo, no se lo van a dar por hacerse un tatuaje. Nosotros queremos ver DNI y que FIFA determine si es elegible o no.

VIDEO RECOMENDADO

Así informó la prensa internacional tras la derrota de Perú