Minuto 31 del primer tiempo y Enzo Pérez aparece en el área. Está sin guantes, lleva la 8 y va por el gol. Sí, es el primer Enzo que apareció en Perú y fue la noche mágica de Alianza Lima ante Estudiantes de La Plata en la Libertadores 2010.

Enzo Pérez encaró desde el mediocampo, tocó para Boselli y encaró al área. Libman primero, Solís después evitar el gol del volante. Enzo tenía 24 años y ya 6 como profesional. Hoy, con 35 sigue siendo protagonista y la noche del miércoles lo fue con River Plate.

“Llegué para ponerme la camiseta, no quiero ser ni ídolo ni referente”, dijo, pero su nombre ya se ganó un lugar en la rica historia del cuadro ‘Millonario’. Si te llamas Enzo y vistes la franja, tu destino es ese.

Ante Independiente Santa Fe, Enzo Pérez tuvo que salir de arquero ante la falta de jugadores -solo tuvo 11 habilitados el cuadro de Gallardo-, y el volante pintó su 24 de amarillo para cuadrarse bajo los tres palos, aun cuando no estaba del todo recuperado de una lesión al isquiotibial derecho, por el que fue cambiado el pasado fin de semana ante Boca Juniors.

Pero es Enzo y en River, eso es ser ídolo. Pérez puso el pecho, las manos y el corazón para una noche histórica. Atajó, despejó y generó la confianza que su equipo necesitaba. Nunca salió del área y si tenía que mandar al córner un balón que igual se iba afuera, lo hacía.

Las estadísticas dirán que hizo cuatro atajadas y le marcaron un gol. La historia contará que fue parte de la victoria de 2-1 de un River con dos debutantes, con solo once jugadores -sin cambios- y que en sus manos descansó el triunfo.

NOCHE EN LA CALDERA

Tres puntos de calificación le dio Deporte Total aquella noche en Matute. Enzo Pérez solo estuvo 45 minutos en el campo, superado siempre por la habilidad de Henry Quinteros y la presión del ‘Negro’ Édgar González.

Para el segundo tiempo, Sabella tuvo que sacrificar a Pérez para el ingreso de ‘Maxi’ Núñez. Caía 2-1 y necesitaba remontar. Enzo solo duró un tiempo ante el mejor Alianza de los últimos años.

Venía de plantarle cara al mismo Messi en la final del Mundial de Clubes, que perdieron en la prórroga, pero en Matute su presencia no pasó más que por ese ataque que la defensa íntima pudo solventar.

Pérez emigró al Benfica en el 2012 y ganó dos Ligas, una Copa de Portugal, una Copa de la Liga y una Supercopa. Luego pasó al Valencia (2014), sin mucho éxito en tres temporadas, hasta pegar el regreso a Argentina en el 2017, concretamente a River Plate ante pedido de Marcelo Gallardo.

INSULTOS POR DOQUIER

Su nombre volvió a sonar en la cabeza de los íntimos la noche del 6 de marzo del 2019. Debut de Alianza en la Copa ante el campeón River, que había vencido a Boca Juniors en la final, en el Estadio Nacional.

Enzo Pérez ya llegaba como un líder en el campo de juego, tanto que fue uno de los que más presionó para que su equipo vaya al frente en busca del empate -Manzaneda había abierto el marcador para los íntimos-.

Es recordada la escena del minuto 90 en la que Pedro Gallese se queda sentido en el campo de juego. Mientras esperaba la asistencia médica, Enzo Pérez se acercó a insultarlo directamente, y frente al árbitro.

“Dale, dale... nos vamos a ver en el partido de vuelta”, le decía, con insultos de por medio sin que el réferi lo amoneste siquiera.

PARTIDO DE FUTBOL POR LA COPA LIBERTADORES 2019 JUGADO EN EL ESTADIO NACIONAL DE LIMA PERU ENTRE LOS EQUIPOS DE ALIANZA LIMA VS RIVER PLATE.

Esta escena llevó a que la madre de Gallese grabe un comercial por el Día de la Madre en la cual critica el insulto hacia, no solo ella, si no todas las mamás de los futbolistas. “Seguro que para tu madre tú eres el número uno. Al igual que Pedro lo es para mí. Por eso, la próxima vez que te acuerdes de una madre en un campo, ojalá hables del amor incondicional de estas”, dice Tatiana Quiroz.

Esto generó la respuesta del volante argentino, que meses después intentó aclarar el hecho. “No me di cuenta, me salió una de potrero: él estaba haciendo tiempo y se terminaba el partido. Después, cuando vino a jugar acá, al final del primer tiempo, me acerqué y le pedí disculpas, pero eso no lo tomó ninguna cámara, eso no salió en ningún lado, eso parece que no vende (risas)”.

Y le restó importancia al comercial. “Me pareció una boludez, porque a una madre nunca la vas a meter en una cancha y menos en algo así. Yo no recordaría a las madres por un insulto sino de otra manera”, declaró a La Nación.

Enzo Pérez tiene una historia escrita y el capítulo final puede ser la de su noche en el Monumental atajando como titular en una victoria por Copa Libertadores. Según medios turcos, tras el torneo se iría a jugar a ese país, pero seguro que los hinchas de River Plate querrán que se quede por siembre.

