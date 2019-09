¿De qué equipo es hincha Joel Raffo? El nuevo dueño de Sporting Cristal responde

Joel Raffo ha estado ligado al deporte por herencia. Practicó vela y fútbol en sus primeros años y lo hizo en las divisiones menores de Sporting Cristal. Entrenado por Alberto 'Jet' Gallardo a los 13 años, el dueño del cuadro celeste revela hincha de qué equipo es.

¿Eres hincha de Sporting Cristal?

Lo que pasa es que toda la vida he estado ligado al fútbol, desde muy pequeño. No he tenido un hinchaje muy marcado en determinado momento de un equipo. No iba mucho al estadio, veía mucho los partidos por televisión. Desde ese momento de la prueba hubo una conexión y un sentimiento con el club, que trascendió a todo. Por cómo se manejaba, por el profesionalismo, por los valores que tenía, y eso fue algo que marcó una simpatía y un sentimiento más allá de cualquier hinchaje, que he podido tener a una temprana edad.

¿Por qué elegiste al club Sporting Cristal?

Por una prueba que se hizo y que nuestra familia me inculcó el tema de las instituciones serias. Por eso mi madre se inclinó por traerme a esa prueba. Además también teníamos conocimiento de la familia Bentín. Todo eso predominó para venir a una prueba masiva.

¿Cómo fue la experiencia de jugar en menores de Sporting Cristal?

Estuve con Alberto Gallardo trabajando. Vine a una prueba masiva en el club cuando tenía 13 años. Era la primera vez en mi vida que entraba y Alberto Gallardo fue el que nos alineó el equipo. Después de dos días de hacer lo mismo, se quedaron dos chicos. Uno de ellos fui yo y estuve en el club por más de dos años. Lo que pasa es que al mismo tiempo yo competía en vela. Por mucho tiempo hacía las dos cosas a la vez, por un tema de tradición también. Y de ahí venía la presión de mis papás de que la vela sí y el fútbol no. Pero finalmente tenía que tomar una decisión y al final decidimos con mis padres inclinarnos más por el tema de la vela.

¿Te marcó mucho esa etapa?

Tuve mucho aprendizaje de una persona como Gallardo a esa temprana edad. Y me empecé a identificar con esta institución. Cuando uno recuerda lo que vivió en el pasado, hay semillas puestas que brotan en alguna etapa en tu vida. Y este es uno de esos casos.

