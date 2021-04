Según un informe del CIES Observatory de marzo, el Manchester City es un cuadro sostenible. El club celeste figura en el quinto lugar de los clubes que mejor manejan sus fichajes teniendo en cuenta la edad, los minutos que juegan sus últimos refuerzos y los años de contratos que tienen estos. Quizás, amparado por eso, ayer Pep Guardiola prácticamente descartó la llegada de Erling Haaland.

Erling Haaland, Una Realidad Inalcanzable

Guardiola fue muy claro y apuntó a dos cosas. Primero, el mercado del fútbol y la crisis que afronta. No sé lo que va a pasar, pero con estos precios no vamos a fichar a un delantero. No es posible, no nos lo podemos permitir. Todos los clubes lo están pasando mal financieramente y nosotros también”, aseguró en respuesta a los 180 millones de euros que el Dortmund habría tasado al joven atacante.

El City necesita un reemplazo para Sergio Agüero, pero Guardiola prefiere buscar dentro de su plantilla. “Hay muchas opciones de que no fichemos a un delantero para la temporada que viene. Tenemos futbolistas suficientes y tenemos jugadores interesantes en la cantera. Tenemos a Gabriel y a Ferran, ya hemos jugado con falso nueve”, aseguró.

Y razón no le falta al City. Si bien se tiene la impresión de que el cuadro inglés gasta mucho en contrataciones, esto es porque acumula muchos jales por temporadas -y gran parte de ellos terminan cedidos, por lo que no le genera el costo de sueldos-. Desde que Guardiola llegó a Manchester, el City ha realizado hasta 41 contrataciones.

De Bruyne llegó una temporada antes que Guardiola. (Foto: AFP)

Hasta la temporada 2019-20, el City tenía una lista de 30 contrataciones desde que Guardiola lo dirige, según cita el diario español “Marca”. Según el portal especializado Transfermarkt son 32. A estos se sumaron los últimos 9 jales del último año. Sin embargo, de estos solo tres se quedaron en el cuadro inglés y los demás fueron prestados.

El Manchester City con Guardiola al mando fichó por un valor de 951.5 millones de euros. Cerca de mil millones de contrataciones que suena a un gasto brutal para un club, sin embargo, estamos hablando de cinco temporadas, lo que da una inversión de 190 millones por campaña o siendo más exactos, un promedio de gasto de 23.2 millones por jugador.

El refuerzo más caro que ha tenido el City es el Kevin de Bruyne, por quien pagó 70 millones de euros en el 2015 al Wolfsburgo alemán. Esta contratación se dio antes de la llegada de Guardiola.

Ya con el técnico español se dieron otras altas contrataciones. Rodri Hernández, del Atlético de Madrid, igualó los 70 millones del belga en el 2019. Rubén Días llegó para esta temporada por 68 millones procedente del Benfica. Casi lo mismo se pagó por Riyad Mahrez al Leicester (67.8) y por 65 mlls llegaron Joao Cancelo (Juventus) y Aymeric Laporte (Athletic), siendo las cinco contrataciones más caras.

Rodri llegó del Atlético al City. (Foto: Reuters)

En efecto, como dice Guardiola, el City no puede pagar lo que se pide por Haaland. Y tampoco acostumbra a pagar cifras. Nunca pasó los 70 millones en sus contrataciones.

Sin embargo, un dato desnuda otro punto al momento de realizar una operación. Según la Federación Inglesa, en un informe que publica EFE, la Premier League ha gastado 320 millones de euros en comisiones y tasas para agentes internacionales en las operaciones que ha realizado en el último año.

El Chelsea es el club que más ha gastado con un total de 35.2 millones de euros. El City no está tan lejos. El cuadro de Manchester tuvo que pagar 30 millones entre las operaciones por Ruben Días, Nathan Aké y Ferran Torres.

SIN PROTAGONISMO

La Premier League suele ser la liga que más gasta en contrataciones. Hasta antes de la pandemia era la que se mantenía a tope con mil millones 516 mil euros en contrataciones para la temporada 2019-20, un crecimiento de 8% respecto a la campaña anterior. La Liga llegó a mil millones 319 mil euros en compras, según un informe de Football Transfer Review, de Prime Time Sport.

Sin embargo, esto contrasta con el dato que la Premier figura en el sexto lugar de la lista de fichajes más caros de la historia, con la contratación de Paul Pogba por parte del Manchester United a la Juventus por 105 millones de euros en el 2016, acaso el fichaje que rompió el molde del mercado de pases en el fútbol. Luego, el United y el Liverpool aparecen en la casilla 14,15 y 16 con cifras menores a los 90 millones.

Por eso, la Premier League es una liga que invierte mucho, pero que no suele emplear todos sus recursos en un solo nombre. ¿Esa ‘filosofía’ determinó que el City no luche por Haaland?

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Alianza Lima bate récord en venta de camisetas y mayor número de seguidores en Instagram