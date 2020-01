Ernesto Arakaki ha comenzado el 2020 con una agenda recargada de decisiones importantes. El Director de Menores de la Federación Peruana de Fútbol ya tiene a sus entrenadores Sub 20 (Carlos Silvestri) y Sub 17 (Víctor Reyes). Solo está pendiente el de la Sub 15, que también sería peruano. El ex defensor habla de la transición ante la salida de Daniel Ahmed. Su propuesta no solo es formativa, sino también que Perú sea más competitivo en el corto plazo. Aquí su plan (de menores).

-¿Ya tienes un balance de tus primeros dos meses en la Federación?

Estábamos en una etapa de inducción, en un proceso de diseño de todo el trabajo de menores, la planificación de entrenamientos, de convocatorias. Al principio cuesta, como todo cambio, pero me han recibido muy bien.

-¿Cómo fue la relación en los últimos meses de Daniel Ahmed como Jefe de la Unidad Técnica de Menores?

Él me ayudó en el primer proceso de inducción. Tuvimos reuniones con todas las áreas, con las personas que están a cargo. A partir de allí toca construir. Hay un margen de mejora que podemos impulsar.

-¿Estuviste de acuerdo con su salida?

La continuidad o no de Daniel no era una decisión mía, era una decisión de la Federación. A mí me encomendaron la dirección de menores y si Ahmed seguía o no, escapaba de mi alcance.

-¿Qué dejó en la Federación este último proceso en menores?

Se dejó una estructura organizativa y multidisciplinaria que buscaba el desarrollo integral de los chicos. Hay buenos profesionales, hay áreas muy ordenadas. En la parte física se trabajaron muchas cosas buenas, son cosas que debemos cuidar y cultivar. Y también hay detalles que podemos agregarle al proyecto.

Nuestra @SeleccionPeru Sub 15 🇵🇪 derrotó 2-1 a su similar de @FCFSeleccionCol 🇨🇴 en el campeonato Sudamericano de la categoría que se juega en Paraguay.



Entérate de los detalles aquí ▶️ https://t.co/IYL0bYl64F



📷 @CONMEBOL

#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/VpjD1yS3GN — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) November 28, 2019

-¿Y qué opinas de la llegada de Ahmed a Alianza Lima?

Por el lado de Alianza está bien, Daniel es un buen profesional, una buena persona y creemos que puede aportarle al trabajo que dejamos en su momento. Esperamos todos, como peruanos, que instituciones grandes como Universitario, Alianza y Cristal sigan apoyando en la formación de menores. Eso en consecuencia ayuda a la selección.

-¿Fue difícil decidir irte de Alianza?

Yo estaba contento en Alianza, yo sentía que por vocación formadora estaba en el lugar indicado. Los principales responsables de este rol formador, más que la selección, son los clubes. Y Alianza por tradición le da esa importancia a la formación de menores, tiene esa cultura. Pero llegó esta propuesta de un momento a otro, no fue fácil tomar la decisión, pero si te llaman para defender a tu país hay que estar siempre dispuesto como un buen soldado.

-¿Es complicado afrontar un plan de menores en una Federación que está en austeridad económica?

Lo que queremos es ser responsables y tratar de ser eficientes al momento de destinar los recursos. Queremos que sea sostenible. Es importante que se mantengan ciertas estrategias. Dentro del proyecto no vamos a descuidar a las provincias.

-¿Van a proponer la creación de nuevos torneos de menores?

Estamos diseñando una propuesta, de acuerdo a nuestras necesidades. La idea es fomentar el crecimiento y ayudar a las provincias. Queremos fortalecer los torneos en provincias. Que de allí salgan los mejores equipos y se pueda jugar un torneo nacional junto a los campeones de Lima. La competencia ayuda al crecimiento. Queremos reactivar eso y fortalecerlo. Proyectos como Creciendo con el Fútbol y la Copa Federación Regional tienen que consolidarse. Debe entenderse que este es el camino del desarrollo.

-¿Va a desaparecer la Copa Centenario y los Retos Regionales de menores?

Sí y estos otros proyectos van a ir caminando. La Copa Federación comienza en Lima en febrero, en provincias es en marzo. Los torneos nacionales son en febrero. Todo ya está estructurado con un calendario, que solo debe fortalecerse.

-¿La Copa Centenario y los Retos Regionales eran muy caros para esta Federación?

Puede ser.

-¿Va a continuar en su cargo Adrián Vaccarini?

Él ve todo el departamento de ciencias aplicadas y el Departamento de Psicodeportología es liderado por Giacomo Scerpella, pero el también es el psicólogo de mayores. Así que debemos trabajar en estructurar esas áreas.

-¿El principal objetivo de tu gestión será el Mundial Sub 17 en Perú?

Estamos enfocando todo según las competencias que se vienen. A inicios del 2021 tenemos la Sub 20, la Sub 17, Sub 15 y después el Mundial Sub 17. A los profesores ya les dijimos que nosotros hemos llegado para dar resultados. Nuestra mira está en eso. La selección mayor ya nos señaló un camino y la idea es seguir esa misma lógica con nuestras deficiencias y carencias.





-¿El trabajo en menores solo es formativo o también se deben exigir resultados deportivos?

Los libros y teorías te dicen que la principal función en menores es formar. Pero por competir no vas a dejar de formar. Si haces una buena captación o preparación debes conseguir buenos resultados. ¿Qué tipo de resultados? Eso lo vas proyectando a través del tiempo. Hoy estamos tratando de entender en qué lugar estamos dentro del contexto sudamericano para a partir de allí ponernos objetivos. Si somos mucho más eficientes, objetivos y exhaustivos tiene que haber una mejora. El aprendizaje se mide a través de resultados.

-¿Ya no vendrá nadie a reemplazar a Ahmed? ¿Cómo queda el organigrama?

No, quedaría yo en la dirección de menores, más enfocado en la gestión técnica y deportiva. Están el área de desarrollo (con Franco Navarro) y los técnicos de las categorías.

Anunciamos la lista de convocados de nuestra @SeleccionPeru Sub 18 🇵🇪 que afrontará partidos amistosos en Brasil. #PerúSub18 💪 pic.twitter.com/bH1ficxpwf — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) November 27, 2019