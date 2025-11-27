UNACEM, mediante su brazo social Asociación UNACEM, ha reforzado su Escuela de Fútbol Femenino en Villa María del Triunfo. Esta iniciativa está diseñada para promover la igualdad de oportunidades y la formación integral de niñas y adolescentes del distrito a través de la práctica deportiva. El programa se consolida como un espacio para el desarrollo personal y el fortalecimiento de habilidades de liderazgo.

Entre los años 2023 y 2025, el programa ha logrado beneficiar a 796 participantes. Actualmente, más de 100 niñas entrenan semanalmente bajo la metodología del club femenino FC Killas, la cual combina el entrenamiento de la técnica deportiva con el acompañamiento socioemocional y la promoción de hábitos saludables.

Un aspecto central de la escuela es que es dirigida por un equipo de entrenadoras mujeres, buscando establecer referentes positivos y generar un entorno seguro. Gracias al ambiente formativo, las participantes fortalecen su crecimiento personal, socioemocional y deportivo. El desempeño de varias jugadoras ha sido reconocido con becas al 100% para integrarse a los equipos competitivos de FC Killas.

Con la finalidad de continuar ampliando el alcance de esta propuesta, Asociación UNACEM anunció que las nuevas inscripciones para la Escuela de Fútbol Femenino abrirán en 2026. La convocatoria se extenderá a niñas de Villa María del Triunfo y distritos cercanos, invitándolas a sumarse a esta iniciativa que promueve el bienestar, la disciplina y el liderazgo femenino desde edades tempranas.