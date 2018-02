El mercado de pases del fútbol europeo correspondiente al mes de enero de 2018 se cerró la noche del miércoles y en esta nota te resumimos las transferencias más sonadas de las ligas de Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y España.

Premier League de Inglaterra:

- Aymeric Laporte del Athletic de Bilbao/ESP al Mánchester City por 65 millones de euros (80 millones de dólares)



- Pierre-Emerick Aubameyang del Borussia Dortmund/GER al Arsenal por 64 millones de euros.



- Alexis Sánchez del Arsenal al Mánchester United - trueque



- Henrikh Mkhitaryan del Mánchester United al Arsenal - trueque



- Cenk Tosun del Besiktas/TUR al Everton por 31 millones de euros



- Theo Walcott del Arsenal al Everton por 28,5 millones de euros



- Lucas Moura del París SG/FRA al Tottenham por 28 millones de euros



- Guido Carrillo del Mónaco/FRA al Southampton por un monto no revelado



- Emerson Palmieri de la Roma/ITA al Chelsea por 20 millones de euros



- André Ayew del West Ham/ITA al Swansea por 20 millones de euros



- Ross Barkley del Everton al Chelsea por 17 millones de euros



- Jurgen Locadia del PSV Eindhoven al Brighton and Hove Albion por 16 millones de euros



- Badou Ndiaye del Galatasaray/TUR al Stoke City por 16 millones de euros



- Daniel Sturridge del Liverpool al West Bromwich Albion, cedido



- Gerard Deulofeu del Barcelona/ESP al Watford, cedido



- Joao Mario al Inter de Milán/ITA al Southampton, cesión

La Liga de España:

- Philippe Coutinho del Liverpool/ENG al Barcelona por 160 millones de euros



- Diego Costa del Chelsea/ENG al Atlético de Madrid por 60 millones de euros



- Vitolo del Sevilla al Atlético de Madrid, por 37,5 millones de euros



- Iñigo Martínez de la Real Sociedad al Athletic de Bilbao por 32 millones de euros



- Roger Martínez del Jiangsu Suning/CHN al Villarreal por 15 millones de euros



- Francis Coquelin del Arsenal/ENG al Valencia, no revelado



- Yerry Mina del Palmeiras/BRA al Barcelona por 11,8 millones de euros



- Guilherme Arana del Corinthians/BRA al Sevilla por 11 millones de euros



- Marc Bartra del Borussia Dortmund/GER al Real Betis, no revelado



- Roque Mesa del Swansea City/ENG al Sevilla, cedido



- Sandro Ramírez del Everton/ENG al Sevilla, cedido



- Giampaolo Pazzini del Hellas Verona/ITA al Levante, cedido



- Lucas Boyé del Torino/ITA al Celta, cedido



- Héctor Moreno de la Roma/ITA a la Real Sociedad, no revelado



- Carlos Sánchez de la Fiorentina/ITA al Espanyol, cedido



- Emmanuel Emenike del Olympiacos/GRE a Las Palmas, cedido

Bundesliga de Alemania:

- Manuel Akanji del Basilea/SUI al Borussia Dortmund por 21,5 millones de euros



- Sandro Wagner del Hoffenheim al Bayern Múnich por 13 millones de euros



- Mario Gomez del Wolfsburgo al VfB Stuttgart por 3 millones de euros



- Admir Mehmedi del Bayer Leverkusen al Wolfsburgo, no revelado



- Renato Steffen del Basilea/SUI al Wolfsburgo, no revelado



- Nigel de Jong del Galatasaray/TUR al Maguncia, libre



- Leon Goretzka del Schalke al Bayern Múnich, libre de contrato a partir de julio



- Mark Uth del Hoffenheim al Schalke, libre de contrato a partir de julio



- Abdul Rahman Baba del Chelsea/ENG al Schalke, cedido



- Marko Pjaca de la Juventus/ITA al Schalke, cedido

Calcio de Italia

- Bryan Dabo del Saint-Etienne/FRA a la Fiorentina, no desvelado



- Martín Cáceres del Hellas Verona a la Lazio, no revelado



- Rafinha del Barcelona/ESP al Inter de Milán, cedido



- Lisandro López del Benfica/POR al Inter de Milán, cedido



- Jonathan Silva del Sporting/POR a la Roma, cedido

-La Ligue 1 de Francia

- Pietro Pellegri del Génova/ITA al Mónaco por 25 millones de euros



- Martin Terrier del Lille al Lyon - 15 millones de euros (cedido al Estrasburgo hasta final de temporada)



- Diafra Sakho del West Ham United/ENG al Rennes, no revelado



- Lassana Diarra al París Saint-Germain, libre



- Yann M'Vila del Rubin Kazán/RUS al Saint-Etienne, libre



- Neven Subotic del Borussia Dortmund/GER al Saint-Etienne, libre



- Leo Dubois del Nantes al Lyon, libre a partir de julio



- Paul-Georges Ntep del Wolfsburgo/GER al Saint-Etienne, cedido



- Mathieu Debuchy del Arsenal/ENG al Saint-Etienne, cedido