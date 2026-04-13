Atlético Madrid recibe a Barcelona este martes 14 de abril del 2026 en el Riyadh Air Metropolitano por los cuartos de final vuelta de la UEFA Champions League, con la finalidad de cerrar la llave y lograr el pase a la semifinales. Los ‘Colchoneros’ sacaron una ventaja de 2 goles en el partido de ida y esperan mantenerla o estirarla para meterse entre los 4 mejores equipos de Europa. Por otro lado, los ‘Blaugranas’ buscarán la hazaña de la remontada en Madrid. Revisa a qué hora juegan y en qué canales transmiten el partido EN DIRECTO.

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs Barcelona por Champions League?

El partido de Atlético Madrid vs Barcelona por los cuartos de final vuelta de la Champions League empieza a las 2:00 PM de Perú y 9:00 PM de España este martes 14 de abril del 2026 en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 1:00 PM

: 1:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 PM

2:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM

3:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM

4:00 PM Hora en España: 9:00 PM

Hora del partido de Atlético Madrid vs FC Barcelona por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

¿En qué canal TV ver Atlético Madrid vs Barcelona por cuartos de Champions League?

El partido de Atlético Madrid vs Barcelona será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium en Perú, Argentina, Colombia, Chile y el resto de Sudamérica. En España, la transmisión del partido por cuartos de final vuelta de la Liga de Campeones será a través de Movistar Liga de Campeones y Movistar+, en México lo pasa HBO Max y TNT Sports.

Hora y canal TV para ver Atlético Madrid vs Barcelona por UEFA Champions League

Fecha : Martes 14 de abril del 2026.

: Martes 14 de abril del 2026. Partido : Atlético Madrid vs Barcelona

: Atlético Madrid vs Barcelona Hora : 2:00 PM hora de Perú y 9:00 PM hora de España.

: 2:00 PM hora de Perú y 9:00 PM hora de España. Canal : ESPN, Disney+ Premium, HBO Max y Movistar Liga de Campeones

: ESPN, Disney+ Premium, HBO Max y Movistar Liga de Campeones Estadio: Riyadh Air Metropolitano.

Alineaciones de Atlético Madrid vs Barcelona

Atlético Madrid : Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Alex Baena, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Alex Baena, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. Barcelona: Joan García: Jules Koundé, Ronald Araujo, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Robert Lewandowski.