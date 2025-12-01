Barcelona y Atlético Madrid medirán fuerzas en el remodelado Camp Nou por la fecha 15 de LaLiga. Los blaugranas llegan de una victoria contundente de 3-1 frente al Alavés y por otro lado, el Atlético, que acumuló une derrota contra el Espanyol en la primera jornada (la única hasta ahora en LaLiga) y cuatro empates en las primeras ocho fechas, está en racha positiva, con siete victorias consecutivas en todas las competiciones. La última derrota colchonera fue en la Champions, 4-0 contra el Arsenal hace dos meses, y en LaLiga no se deja puntos desde el empate en Vigo contra el Celta (1-1) el pasado 5 de octubre. En los últimos 14 partidos ligueros, el Atlético nunca comenzó perdiendo, estableciendo un nuevo récord en el campeonato español.

El partido por LaLiga entre Barcelona vs Atlético Madrid iniciará a las 3:00 p.m. de Perú y las 9:00 p.m. de España. A continuación, te dejamos los horarios según tu país del partido que se llevará a cabo en el estadio Camp Nou dde España.

Horarios del partido de Barcelona vs Atlético Madrid por la jornada 15 de LaLiga desde el estadio Camp Nou. Repasa todos los detalles aquí. / Europa Press Sports

¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid HOY?

El partido de Barcelona vs Atlético Madrid por la jornada 15 de LaLiga, se jugará este martes 2 de diciembre del 2025 a las 3:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Camp Nou.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Estados Unidos: 3:00 p.m.

3:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Canal TV para ver Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO

La transmisión del partido por LaLiga entre Barcelona vs Atlético Madrid será transmisitido en DirecTV para toda Sudamérica (con excepción de Brasil). En streaming lo podrás ver por DGO. Por otro lado, en México, la transmisión del partido lo pasa Sky Sports. En España míralo por Movistar+ y LaLiga TV. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO por la jornada 15 de LaLiga desde el estadio Camp Nou.

