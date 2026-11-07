Por Rogger Fernández

y se enfrentan este domingo 8 de noviembre del 2026 por la jornada 12 de en el estadio Riyadh Air Metropolitano. El equipo de Hansi Flick llega como líder absoluto del certamen español y necesita una victoria para mantenerse en lo más alto de la clasificación. Por su parte, el cuadro ‘colchonero’ afrontará el desafío con la posibilidad de sumar tres puntos claves que le permitan escalar al primer lugar de la tabla de posiciones. ¿A qué hora juega Barcelona vs. Atlético Madrid por la fecha 12 de LaLiga? Revisa los horarios del partido.

Horarios del partido Barcelona vs. Atlético Madrid hoy, domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de LaLiga desde el estadio Riyadh Air Metropolitano.
Horarios del partido Barcelona vs. Atlético Madrid hoy, domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de LaLiga desde el estadio Riyadh Air Metropolitano.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Atlético Madrid por LaLiga?

El partido de Barcelona vs. Atlético Madrid por la fecha 12 de LaLiga empieza a las 3:00 PM de Perú y 9:00 PM de España este domingo 8 de noviembre del 2026 en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

  • Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 PM
  • Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 PM
  • Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 PM
  • Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 PM
  • Hora en España: 9:00 PM

¿En qué canal TV ver Barcelona vs. Atlético Madrid por LaLiga?

El partido entre Barcelona vs. Atlético Madrid será transmitido a través de ESPN y Disney Plus en Perú y resto de Sudamérica. Mientras que en España lo televisa DAZN, Movistar Plus+ y LaLiga TV.

Por otro lado, en México, el partido será transmitido a través de izzi y Sky Sports. Y finalmente, En Estados Unidos, la transmisión de el clásico va a través de ESPN+, ESPN Deportes y fuboTV.

Hora y canal TV para ver Barcelona vs. Atlético Madrid por LaLiga

  • Fecha: domingo 8 de noviembre de 2026.
  • Partido: Barcelona vs. Atlético de Madrid.
  • Hora: 2:00 p. m. (MEX); 3:00 p. m. (PER/COL/ECU); 4:00 p. m. (USA ET); 5:00 p. m. (ARG/URU/PAR/CHI/BRA); 9:00 p. m. (ESP).
  • Canales TV: ESPN, ESPN Deportes, Sky Sports, DAZN y LaLiga TV.
  • Streaming: Disney+ Premium, Sky+, Izzi, Movistar+ y ESPN+.
  • Estadio: Riyadh Air Metropolitano.
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