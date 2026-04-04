Barcelona se impuso 2-1 al Atlético Madrid en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 30 de LaLiga, y estiró a siete puntos su ventaja sobre Real Madrid, su más cercano perseguidor, a falta de ocho jornadas para el final. Los dirigidos por Hansi Flick remontaron un partido en contra para quedarse con la victoria. A los 39′, Giuliano Simeone abrió el marcador para los ‘colchoneros’ tras aprovechar un error en defensa. Sin embargo, Marcus Rashford puso el empate a los 42′ en gran jugada individual. antes del final del primer tiempo, Nico González se fue expulsado por falta contra Lamine Yamal. Y en el complemento, Robert Lewandowski anotó el segundo para asegurar la victoria culé (87′). Barcelona sumó 76 puntos, mientras que Real Madrid suma 69 unidades.
¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga 2026?
El partido de Barcelona vs Atlético Madrid por la jornada 30 de LaLiga empieza a las 2:00 PM de Perú este sábado 4 de abril del 2026 en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 PM
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM
- Hora en España: 9:00 PM
¿En qué canal TV ver Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga?
El partido de Barcelona vs Atlético Madrid será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium en Perú, Argentina, Colombia, Chile y el resto de Sudamérica. En México la transmisión del Barcelona vs Atlético Madrid será a través de Sky Sports, en España lo televisa Movistar+ y Movistar LaLiga.
