Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 25 de octubre del 2026 por la jornada 10 de LaLiga en el estadio Camp Nou. El equipo de Hansi Flick llega como líder absoluto de LaLiga, con puntaje ideal tras nueve jornadas y un promedio superior a cuatro goles por partido. Del otro lado estará el Real Madrid de José Mourinho, que afrontará el desafío con la necesidad de sumar para mantenerse en la lucha del torneo. ¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid por El Clásico de LaLiga? Revisa los horarios de El Clásico de España.

Horarios de El Clásico, Barcelona vs. Real Madrid hoy, domingo 25 de octubre por la jornada 10 de LaLiga desde el estadio Camp Nou.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga?

El partido de Barcelona vs. Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga empieza a las 3:00 PM de Perú y 10:00 PM de España este domingo 25 de octubre del 2026 en el estadio Camp Nou.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 PM

Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 PM

Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 PM

Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 PM

Hora en España: 10:00 PM

¿En qué canal TV ver Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga?

El Clásico entre Barcelona vs. Real Madrid será transmitido a través de DirecTV y DGO en Perú y resto de Sudamérica. Mientras que en España lo televisa DAZN y Movistar Plus+.

Por otro lado, en México, El Clásico será transmitido a través de izzi y Sky Sports. Y finalmente, En Estados Unidos, la transmisión de el clásico va a través de ESPN+, ESPN Deportes y ABC.

Hora y canal TV para ver Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga

Fecha: Sábado 12 de septiembre del 2026.

Sábado 12 de septiembre del 2026. Partido: Alianza Lima vs. Universitario

Alianza Lima vs. Universitario Horario: 8:00 PM hora de Perú.

8:00 PM hora de Perú. Canal: Liga 1 MAX.

Liga 1 MAX. Estadio: Alejandro Villanueva