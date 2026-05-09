Barcelona y Real Madrid se enfrentan en una edición más de El Clásico este domingo 10 de mayo del 2026 en el estadio Camp Nou por la fecha 35 de LaLiga. Los ‘Blaugranas’ tienen la gran oportunidad de coronarse campeón frente a su rival de toda la vida si logra la victoria. Por otro lado, los madridistas lleno de problemas internos y lesiones, buscarán evitar la coronación del equipo de Hansi Flick. Revisa a qué hora juegan hoy y en qué canales transmiten El Clásico.

¿A qué hora juega hoy, Barcelona vs Real Madrid, hora peruana?

El partido de Barcelona vs Real Madrid por la jornada 35 de LaLiga se juega el 10 de mayo del 2026 a las 2:00 PM en hora peruana desde el Camp Nou.

Revisa los horarios del partido de Barcelona vs Real Madrid HOY por la jornada 35 de LaLiga desde el estadio Camp Nou.

¿A qué hora es el partido, Barcelona vs Real Madrid en España?

El partido de Barcelona vs Real Madrid por la jornada 35 de LaLiga se juega el 10 de mayo del 2026 a las 21:00 en hora de España desde el Camp Nou.

¿A qué hora juega hoy, Barcelona vs Real Madrid, hora mexicana?

El partido de Barcelona vs Real Madrid por la jornada 35 de LaLiga se juega el 10 de mayo del 2026 a las 1:00 PM en hora mexicana desde el Camp Nou.

¿A qué hora juega hoy, Barcelona vs Real Madrid, hora argentina?

El partido de Barcelona vs Real Madrid por la jornada 35 de LaLiga se juega el 10 de mayo del 2026 a las 4:00 PM en hora argentina desde el Camp Nou.

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid HOY por El Clásico de LaLiga?

El Clásico, Barcelona vs Real Madrid por la jornada 35 de LaLiga empieza a las 2:00 PM de Perú y 9:00 PM de España este domingo 10 de mayo del 2026 en el estadio Camp Nou.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 1:00 PM

: 1:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 PM

2:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM

3:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM

4:00 PM Hora en España: 9:00 PM

¿Qué canal transmite El Clásico, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Real Madrid se transmitirá a través de DirecTV en Perú y Sudamérica. En México, El Clásico lo transmite Sky Sports y Sky+. En Estados Unidos lo podrás ver a través de ESPN Select, fuboTV, ESPN Deportes y ESPN. Finalmente, en España, lo televisan Movistar+ y Movistar LaLiga.

¿Cuándo juegan Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

Barcelona vs Real Madrid jugarán este sábado 10 de mayo del 2026 por la fecha 35 de LaLiga en el estadio Camp Nou.