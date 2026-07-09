España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio en el estadio Los Ángeles por los cuartos de final del Mundial 2026. Los españoles llegan de dejar en el camino a la Portugal de Cristiano Ronaldo, en un partido que se resolvió en los últimos minutos. Por otro lado, Bélgica dejó en el camino al anfitrión Estados Unidos y se sumo como candidato para llegar a la final de la Copa del Mundo. ¿A qué hora juega España vs. Bélgica HOY? Revisa los horarios del partido de España vs. Bélgica.

Revisa la hora del partido entre España y Bélgica desde el Estadio Los Ángeles, este viernes 10 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026.

¿A qué hora juega España vs. Bélgica HOY por Mundial 2026?

El partido España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 comienza a la 2:00 PM (hora peruana) y 9:00 PM (hora de España). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del España vs. Bélgica

Perú: 14:00

Colombia: 14:00

Ecuador: 14:00

Argentina: 16:00

Uruguay: 16:00

Brasil: 16:00

Paraguay: 16:00

Chile: 15:00

Venezuela: 15:00

Bolivia: 15:00

México: 13:00

Estados Unidos: 15:00 (GMT-4), 14:00 (GMT-5), 13:00 (GMT-6), 12:00 (GMT-7) y 11:00 (GMT-8).

España: 21:00

Guatemala: 13:00

Nicaragua: 13:00

Costa Rica: 13:00

Panamá: 13:00

Honduras: 13:00

Puerto Rico: 13:00

República Dominicana: 13:00

Canales TV que transmiten España vs. Bélgica EN VIVO por Mundial 2026

El España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 será transmitido a través de RTVE, La 1, DAZN, Movistar+, TDP, La 2 cat y fuboTV en España por TV abierta, cable y streaming.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de España será televisado por Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de ViX.

En Perú, el partido de la selección de España vs. Bélgica se podrá ver por televisión en América TV, Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país.

Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver España vs. Bélgica ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre España vs. Bélgica será transmitido ONLINE por Caracol Play, Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.