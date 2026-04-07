Barcelona y Atlético Madrid se enfrentan por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League en el estadio Camp Nou, este miércoles 8 de abril del 2026. Los ‘Blauganas’ dejaron en el camino sin problemas a Newcastle en los octavos de final. Por otro lado, los ‘Colchoneros’ superaron al Tottenham y se metieron entre los 8 mejores de Europa. Revisa a qué hora juegan y en qué canales ver el partido por la Liga de Campeones.

¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid por Champions League?

El partido de Barcelona vs Atlético Madrid por los cuartos de final ida de la Champions League empieza a las 2:00 PM de Perú y 9:00 PM de España este miércoles 8 de abril del 2026 en el estadio Camp Nou.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 1:00 PM

: 1:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 PM

2:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM

3:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM

4:00 PM Hora en España: 9:00 PM

Hora del partido de FC Barcelona vs Atlético Madrid por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League desde el estadio Camp Nou.

¿En qué canal TV ver Barcelona vs Atlético Madrid por cuartos de Champions League?

El partido de Barcelona vs Atlético Madrid será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium en Perú, Argentina, Colombia, Chile y el resto de Sudamérica. En España, la transmisión del partido por cuartos de final de la Liga de Campeones será a través de Movistar Liga de Campeones y Movistar+, en México lo pasa FOX One y FOX+.

Hora y canal TV para ver Barcelona vs Atlético Madrid por UEFA Champions League

Fecha : Miércoles 8 de abril del 2026.

: Miércoles 8 de abril del 2026. Partido : Barcelona vs Atlético Madrid

: Barcelona vs Atlético Madrid Hora : 2:00 PM hora de Perú y 9:00 PM hora de España.

: 2:00 PM hora de Perú y 9:00 PM hora de España. Canal : ESPN, Disney+ Premium, FOX One y Movistar Liga de Campeones

: ESPN, Disney+ Premium, FOX One y Movistar Liga de Campeones Estadio: Camp Nou.

Alineaciones de Barcelona vs Atlético Madrid

Barcelona : Joan García: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Robert Lewandowski.

: Joan García: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Robert Lewandowski. Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Alex Baena, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.